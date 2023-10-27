國際小學堂／數十載血淚衝突 以巴恩怨難解

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十月七日突襲以色列，點燃新一波以巴衝突。以巴長年的領土爭議，可追溯至以色列一九四八年建國，大量原居當地的巴勒斯坦人逃亡或被趕至約旦河西岸和加薩等地。一九八七年，以色列軍方對西岸和加薩的占領引發抗議暴動，哈瑪斯乘勢成立，創立者雅新最初目的，就是掌控屬於以色列的領土，建立伊斯蘭教國家。

反對兩國方案 哈瑪斯擁兵自重

華爾街日報報導，哈瑪斯後續雖曾示意願接受「兩國方案」，以一九六七年前以色列邊境為基準，但哈瑪斯持續反對以色列存在的權利。控制西岸地區的巴勒斯坦解放組織在一九九○年代曾和以色列協商「奧斯陸協議」，讓巴勒斯坦人獲部分自治權，但哈瑪斯不予苟同，持續擁兵自重，被美國、歐盟和以色列視為恐怖組織。

哈瑪斯（Hamas）之名來自「伊斯蘭抵抗運動」的阿拉伯語縮寫，該組織二○○六年在加薩的立法選舉中勝出，翌年透過衝突，掃除立場較溫和的巴勒斯坦法塔組織（Fatah）官員，將加薩走廊收歸掌控，巴勒斯坦人勢力因而分為掌控加薩的哈瑪斯，以及法塔組織在西岸領導的巴勒斯坦自治政府。

哈瑪斯二○○七年掌握加薩後，和以色列的緊張逐漸升高。以色列部隊在二○○八年底至二○○九年初的冬季，及二○一一年都曾在加薩發動軍事行動。時至二○一四年，哈瑪斯的武裝分子在西岸擄走並殺害三名以色列青少年，引發以色列突擊西岸並逮捕約三百五十人。哈瑪斯隨後自加薩向以色列發射火箭彈，引爆長達七周的衝突，致使超過二千名巴勒斯坦人喪生。

這場衝突中，哈瑪斯展現更有效深入打擊以色列的能力。如今，哈瑪斯火箭彈可觸及特拉維夫、耶路撒冷等城。數年來，以色列主要策略為試圖圍堵哈瑪斯，但暴力未曾斷絕。

哈瑪斯武裝單位卡薩姆旅成員，二○一六年在加薩難民營，向民眾展示火箭彈。（美聯社）

強大武裝單位 卡薩姆旅受關注

哈瑪斯內部分為負責政治的機構、社會福利機構，以及強大武裝單位「卡薩姆旅」。哈瑪斯有數名顯著領袖，包括哈瑪斯軍事首長德伊夫（Mohammed Deif）。德伊夫在十月七日的突襲後備受關注，他將當日行動描述是報復以色列對耶路撒冷「艾格撒清真寺」的對待。德伊夫曾多次成為暗殺目標，妻子和年幼兒子喪命於二○一四年以色列對加薩的空襲。

哈瑪斯的政治領袖為哈尼雅（Ismail Haniyeh），他出生於加薩的難民營，於二○一七年起就任，現在大多時間待在另一中東國家卡達。

辛瓦為哈瑪斯在加薩走廊的領導人。（路透）

鷹派領袖辛瓦 在以關押23年

哈瑪斯在加薩地區的領袖則為辛瓦（Yehya Sinwar），他曾任武裝部隊指揮官，一九八八年在以色列落網，被因殺害以色列軍人而定罪。二○一一年，他在一場換囚中獲釋，二○一五年被美國國務院列為恐怖分子，以色列將其視為極鷹派人士，他的崛起反映哈瑪斯武裝單位的影響力日增。

哈瑪斯主要立足於加薩市，但在西岸也有所活動，觸角亦伸至海外巴勒斯坦移民。美國官員向來指控伊朗提供哈瑪斯重要財政和武器支援。

伊朗長期金援 助哈瑪斯抗以

二○一九年，美國財政部曾稱此前四年間，伊朗伊斯蘭革命衛隊曾提供卡薩姆旅超過二億美元（約台幣六十五億元）。以色列國防官員也指稱，伊朗還提供哈瑪斯發展火箭彈、飛彈和突破以色列封鎖的技術支援。

除了伊朗，卡薩姆旅近年也得力於透過加密貨幣提供的捐款。報導指出，十月突襲的過去一年間，哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、黎巴嫩的真主黨等武裝團體，皆被指透過加密貨幣收到大量資金。

哈瑪斯屬伊斯蘭教遜尼派，該派是穆斯林世界的多數派。黎巴嫩真主黨則和伊朗同屬伊斯蘭教什葉派，兩者因而長期保持關係。真主黨和哈瑪斯皆欲除掉以色列。哈瑪斯發動最新突襲後，真主黨高層已經表態支持哈瑪斯，以黎邊境也傳出零星交戰。