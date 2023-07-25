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公民時事題／被通膨吃掉 今年前2月實質薪資「減幅10年最大」

聯合報／ 北一女中朱淑卿老師／撰寫
薪水與物價一直是許多民眾在意的事情。 示意圖／ingimage
薪水與物價一直是許多民眾在意的事情。 示意圖／ingimage

一、時事掃描：

通膨吃掉…今年前2月實質薪資 減幅10年最大

主計總處發布二月受僱員工薪資狀況，累計前兩個月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均45206元，年增率2.39%，但是一、二月物價年增率2.74%，平減物價後，每人平均實質經常性薪資41511元，年減0.34%，減幅為103年以來、近十年同期最高。

【聯合新聞網2023/4/14】

二、命題趨勢

與此新聞議題相關的課程內容可見選修(I)現代社會與經濟「景氣波動與經濟成長」主題，從歷屆考題來看，物價膨脹率的計算方式、造成物價膨脹的原因、實質薪資與名目薪資的差異，以及政府訂定基本工資對勞動市場所造成的影響等，均為重要的命題內容。

三、牛刀小試

主計總處發布今年(2023)二月受僱員工薪資狀況，累計前兩個月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均45206元，年增率2.39%，但是一、二月物價年增率2.74%，平減物價後，年減0.34%。依據題文，社會上最有可能出現下列何種現象？

(A)實質生活支出下降

(B)產品市場供過於求

(C)政府大幅增加支出

(D)實質工資不增反減

答案：D

解析：

儘管名目薪資上漲，但是物價年增率大於薪資年增率，使得實質薪資不增反減。

(A)實質生活支出增加

(B)產品市場供不應求

(C)此處無法判讀政府支出增加或減少

四、歷年考古題

下表為2013年至2016年間，某國的消費者物價指數（CPI）以及個人名目所得的變化情形。根據表中資料判斷，該國各年度通貨膨脹率的比較，下列敘述何者正確？(106指考)

(A)2015年的通貨膨脹率比2014年的高

(B)2014年的通貨膨脹率比2016年的高

(C)2016年的通貨膨脹率高於其他年度

(D)2015年的通貨膨脹率低於其他年度

答案：B

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薪資 通膨 CPI

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