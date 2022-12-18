快訊

嘉義市長選舉／黃敏惠率先「破萬票」 穩定領先李俊俋

T1聯盟／魔獸登錄沒上場 雲豹吞6連敗球迷怒：不打要先講啊！

嘉義市長選舉／寒流影響投票率估43％創新低 當選門檻曝光

寫作教室／寫到一半總離題 愈想寫得「正確」竟愈易偏離主軸？

聯合報／ 作家 張日郡／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

「離題，怎麼辦？」我在收集同學的寫作問題時，不少同學對此感到相當困擾。我認為這個問題的核心，還是和「審題」有很大的關係。

作家林明進老師曾提出幾個審題常犯的毛病，如看錯題目、誤解題意、忽視特徵、偏離範圍、重心不明、顧此失彼等等。以國寫題目為例，談寬與深，就不能只側重寬或深；舉重若輕，就不能舉輕若輕、舉重若重，得明辨輕重之別；我可以終身奉行的一個字，也不可是兩個字、一個詞；當我打開課本，那麼小說、漫畫及電影就只能是佐證材料，而非主要寫作材料；靜夜情懷，千萬不要熬到「日出」才有動人的情懷……。

當然，也有同學有這樣的困擾：「寫到一半離題怎麼辦？」其實，唯有動筆前的仔細審題，花個五分鐘反覆閱讀、畫關鍵字、審視要旨、策劃結構，才有可能避免半途「離題」，進退失據，大意失荊州。至於如何增加審題技巧，同學可自學，上網查找資料，自行練習補強。

其次，或有同學內心會預設讀者立場，「老師，這個題目您究竟想聽什麼樣的答案？」其實，你愈想寫得「正確」一些，反而愈容易偏離你的真實情意與故事主軸。你的情意來源，應當不是你看不見的或不認識的評閱老師，而是來自於你自己的真實人際互動，那裡才有情意、才有故事、才有自己。因此，寫作心態上並非試圖「取悅」評閱老師，實際上，評閱老師依據的是「非選擇題評分原則」，絕不是自己的「喜好」。

有同學還問了：「要怎麼精準抓住題目重點？」對我來說，這個問題的關鍵字是「怎麼」二字。容我先「離題」。這題應該這麼說，日常生活中，你能否抓住別人說話的重點？而你在表達一件事時能不能說出重點？失戀時，能否精準表達你有多痛？悲傷時，到底是大悲、中悲、還是小悲，能否精準告訴我們你的「量杯」？要說出什麼樣的話，才能既達到你的目的與效果，而不傷人？

最後回到寫作身上。寫作，從不是只有在國寫「紙」上；寫作，也從不是為了寫出滿分的作文，而是為了練習更為精準表達，並與他人溝通。

寫作教室 作文

延伸閱讀

《臺灣詩選》40年首度移師高雄新書發表 南方詩人分享

雙閱讀時代的來臨——丹鳳高中以書會友、「讀」領風騷

林青霞罕提婚姻 丈夫邢李㷧為了娶她「付出最大代價」

學倫爭議公開程度不一 潘文忠：期待審查更公開透明

相關新聞

寫作教室／寫到一半總離題 愈想寫得「正確」竟愈易偏離主軸？

「離題，怎麼辦？」我在收集同學的寫作問題時，不少同學對此感到相當困擾。我認為這個問題的核心，還是和「審題」有很大的關係。

閱讀數學／視覺化的小數(下)

上週我們介紹，數學家馬特．亨德森將數字轉換成圖像的方式：每位數都會畫出一單位長的線段，數字本身則代表畫筆的「旋轉角度」...

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

林懷民重啟「薪傳」 首演遇台美斷交「一起渡黑水溝」

1978年12月16日，台灣首齣講述台灣歷史的劇場作品—林懷民雲門舞集代表作「薪傳」於嘉義體育館首演，意外遇上美國宣布將...

深入無家者的危殆生活 台大學者獲中研院專書獎

中研院今舉行「第11屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，本屆有47件申請，5本專書脫穎而出，主題涵蓋外國文學、中國文...

鳴人堂／理工入學不採國文不新奇？他指百年前有人想廢「文科」

先前一則新聞指出，許多大學二類組科系的入學甄選，將不採計國文成績。這又引來一波「人文素養有什麼好處」、「國文科到底是加強還減弱人文素養」的爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。