寫作教室／議論文Yes or No「選邊站」 三種決戰題型你學會了嗎？

請問：你覺得好人會不會有好報？會有好報的，請舉手，謝謝請放下，有8位同學舉手。不會有好報的請舉手，謝謝請放下，有10位同學覺得不會有好報。以上是教學現場的實況還原，但事實上，沒舉手表達自己意見的同學竟然佔了全班的一半，也就是說有18位同學對於「好人有好報」這件事的立場是不確定的。那麼你的呢？

沒有錯，這就是議論文的決勝關鍵點。議論文作為國中會考出題的終極大魔王，除了因為同學們的平時歷練與經驗較少，以至於無法舉出合適有說服力的例子之外，更致命的原因在於同學們往往立場搖擺、意志不堅定，進而導致自我所舉的理由、例子無法配合，形成說理不足，最終以失敗收場。

同一時間，題目為了能夠具有「鑑別度」，往往都會採取以下幾種模式出題：

第一種「模稜兩可型」。這種題目往往都是在現實世界中，有時可以，有時又不行的，像前面的好人有好報就是這樣，沒有一定的，這時同學們可千萬不要一下有好報、一下沒好報，最後看運氣喔。 第二種就是「隱藏立場型」。這種題目都是把贊成或反對的立場藏在題目中，這個時候，同學們在審題時就必須轉換一下，清楚立場之後就能一馬平川，獲取高分了。例如：處罰的功效，一看到題目，很多同學就開始解釋處罰是什麼，但其實根本沒有回答問題，你應該先將題目轉換一下，題目是想問你：你覺得處罰是有效？還是無效？選好立場之後，再舉出實際案例來支持自己的立場，就是一篇說理有據、立場明確的優秀文章。 最後一種就是超級大魔王的「雙效混和型」。題目會將兩種概念混在一起，讓人傻傻分不清楚，還不知道這是議論文。例如：爭與讓，解題關鍵就在於你要確定二者的關係，是因果、是對立、還是一樣重要，一旦選定立場，就會容易書寫和舉例了。

Yes or No？「選邊站」就能輕鬆越過議論文的高牆，也讓自己更有說服他人的魅力喔。