4校停辦法人解散！中州科大校地內政部接手 不辦社宅用途曝光

教育部今天召開退場審議會，通過和春技術學院、中州科大、台首大，以及技高華洲工家等4校法人解散案。教育部也指出，4校清算後剩餘校產均由中央機關和地方政府承接。

教育部技職司副司長柯今尉表示，今天教育部召開退審會，其中三所大專校院董事會先前均已改組，依程序向教育部提報解散法人，今由退審會全體委員同意；另還有一案為華洲工家，該校已於退場條例上路前就停辦，如今停辦屆滿三年，但未能改辦其他教育文化事業等，因此退審會通過命華洲工家法人解散，進入解散清算。

柯今尉也表示，此為退場條例上路後第二波解散的學校法人。3所大專校院已沒有學生、教職員，學校個別安排5人留守，負責後續維護。留守人員薪資中州科大、台首大以退場基金墊付，和春技術學院則以既有學校基金處理。

另外，為有效運用退場校地，柯今尉指出，行政院也召開退場學校校地運用跨部會會議，教育部盤點校地，徵詢中央機關及地方政府是否有使用需求。中州科大由內政部承接，先前研擬規畫為社宅，但經評估後將作為民防訓練場地；台首大由台南市府承接，規畫為大曾文願景園區；和春技術學院則由高雄市府承接，並評估後續規畫。

柯今尉也以中州科大為例，他表示，中州科大還有約3億負債包括積欠教職員的薪資等，內政部將以部分價購的方式，價購四棟建物償還負債，債務清償後，剩餘財產直接贈與內政部；和春技術學院則無負債，校產直接由高雄市府接手。

高教司副司長梁學政則指出，另如台首大校地和台糖承租，其地上物和動產評估後約有14億市值，則由南市府價構約一億元左右的地上物清償債務，剩餘財產亦直接捐贈。

另外，柯今尉也說，華洲工家於退場條例施行前就已申請停辦，3所大專校院則是停招後已重組董事會，但華洲校產一樣只能捐贈公家機關。

至於是否有地方政府、公家機關表態接手華洲工家？柯今尉表示，目前尚未徵詢學校意見，之後國教署也會向地方政府洽詢接手意願。