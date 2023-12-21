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中州科大等4校解散再敲警鐘 教團：私校大量退場不可逆

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教部私校退場審議會今核定中州科大等4校法人解散。圖／本報資料照片
教部私校退場審議會今核定中州科大等4校法人解散。圖／本報資料照片

教育部私校退場審議會今日核定和春技術學院、中州科大、台灣首府大學等3所大專校院，以及私立技高屏東縣華洲工家，總計4校法人解散案。對此，全國私校工會指出，3大及1中董事會被解散只是再一次為私校教育敲下警鐘，私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，呼籲考生及教職員要謹慎因應。

教育部今日下午召開私立高級中等以上學校退場審議會，和春技術學院、中州科大及台灣首府大學已依私立高級中等以上學校退場條例第21條第1項規定，於專案輔導學校停辦後報請教育部核定解散，並經出席委員無異議通過、同意法人解散。另外，屏東縣私立華洲工家符合退場條例第21條第4項，在條例施行前已停辦學校於停辦期限屆滿時仍未能恢復辦理，或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人，因此教育部命令該法人解散。

全國私校工會表示，3所私大是首批依退場條例被教育部改組董事會並主動解散的大專校院，在政府主導下，未來也將快速完成清算並將賸餘財產歸公。教育部技職司副司長柯今尉說明，中州科技大學由內政部承接，作為民防訓練場地；台灣首府大學由台南市政府承接，規畫為「大曾文願景園區」；和春技術學院將由高雄市政府承接，該府正評估及研議後續規畫。

全國私校工會指出，3大及1中董事會被解散只是再一次為私校教育敲下警鐘，在目前物價高價、學費凍漲、生源減少，以及政府補助不足等不合理辦學結構下，私校財務惡化，不堪虧損的私校必然先學店化後再走向退場。全國私校工會提醒，私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。

教育部 台灣首府大學 和春技術學院 中州科技大學 私校

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