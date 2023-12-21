教育部核定中州科大等4校法人解散 330名學生被安置

教育部今天下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第16次會議，退審會核定三所大專校院和春技術學院、中州科大、台灣首府大學，以及一所私立技高屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校，總計4校法人解散案。

教育部表示，退審會由政務次長劉孟奇主持，全體應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數三分之二。和春技術學院已於今年5月10日停辦，中州科大、台首大則於今年7月31日停辦，三校均已依照私校退場條例解散，並辦理安置說明會，協助安置330人。

教育部指出，學校停辦後法人報請教育部核定解散，經出席委員無異議通過，依本條例第21條第1項規定，同意3校法人解散。

另外，教育部也說，屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校經出席委員二分之一以上決議，符合條例「施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情形，同意教育部依條例令該法人解散。

教育部指出，4校法人解散後，教育部將依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理學校法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。