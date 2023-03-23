大谷翔平拿下經典賽MVP 日媒曝他與澀野日向子、羽生結弦的家庭教養心法「如出一轍」

2023年經典賽正式落幕，然而日本隊全勝奪冠，特別是賽會MVP「二刀流」大谷翔平的精彩表現，肯定讓許多人留下深刻的印象。除了棒球之外，日本近來也出現像是高球的澀野日向子，以及滑冰的羽生結弦等好手。而這些運動選手能夠成功，也與他們成長、教育環境有關。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，大谷雖然從小就打棒球，但他的雙親從不會強制要求他「給我去練習」，而是自由讓大谷培養興趣，讓他能享受在棒球這件事上。而大谷也因為投入，早早立下了「丟出160公里快速球」、「挑戰美國大聯盟」等夢想。

無獨有偶，澀野日向子的父母，也不會硬要女兒在沒心情時還要練球。他們要是發現澀野情緒不佳，就會主動說「那今天就先休息吧」，一次都沒強迫過孩子。另外，關於高球的相關技巧，他們則一切交給教練負責，以免自己亂出主意，但是又跟教練教得不同，會讓孩子產生混亂。

日本高球選手澀野日向子。 美聯社

再來，雙方的家庭都有著「絕不在孩子面前吵架」的習慣。不然小孩子看到大人爭吵，除了影響情緒以外，更會發展出察言觀色，表裡不一的本能。而也因為一直在氣氛愉快的家庭中生長，讓大谷在成長過程中，從來沒有進入過反抗期。

報導指出，另外像是羽生結弦，或是將棋高手藤井聰太等人，雙親也都從他們小時候，就相當尊重小孩子的興趣。不會說要他們停下來去唸書，或者數落「你看誰誰誰成績比你好」等等。這也說明了，培養出超一流人才的關鍵，可能就在願意相信孩子，讓孩子能夠樂在興趣中的父母。