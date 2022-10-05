體育署長懸缺太久挨批「沒要沒緊」 教長潘文忠曝人選難尋關鍵

體育署前署長張少熙去年9月2日請辭後歸建台灣師範大學，由常務次長林騰蛟暫代署長至今超過一年，仍未找到合適人選。教育部長潘文忠今天表示，體育署長任用資格很高標準，徵詢過程確實有些適合，卻又有年齡限制，仍審慎評估中。

去年東京奧運商務艙風波讓張少熙請辭，潘文忠去年9月被問及此事時，他表示，張少熙表達辭意後相當堅決，但仍盡心投入東京奧運，賽期間在會場來回往返2000多公里路。至於新人事規畫，潘文忠當時則把手指尖放在太陽穴上轉，比出「傷腦筋」的手勢，並說一定會積極尋覓人選。

而在今年3月中旬，當時滑冰選手黃郁婷的爭議事件引起國人關注，民進黨立委陳秀寶質詢提及，體育署的紛紛擾擾讓民眾關心，體育署長必須能盡快確認，讓體育署長能專職專責。潘文忠當時表示，過去以來有徵詢、評估過，但尚未徵詢到合適人選，必須要選出最適切的人才。

體育署長懸缺已經超過一年一個月，立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委洪孟楷指出，體育署很重要，這麼重要的單位，竟然超過一年一個月沒有專職署長，教育部的態度是「 沒要沒緊【沒要沒緊】無所謂、無關緊要。 形容人做事懶散、不用心，沒什麼責任感。 」，難道體育署副署長不夠格，無法提拔成署長嗎？

潘文忠表示，體育署長任用資格很高標準，向學界徵詢人選意願時，也希望有行政經驗能有力推動體育事務，但在徵詢過程中，有些人很適合，但又有年齡限制，必須審慎評估。這過程再次謝謝林次長，林在新北市教育局的經歷，對體育業務相當熟悉。