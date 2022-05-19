教團批台灣高教經費僅占GDP0.39% 慘輸OECD國家平均值

高教工會今天（5/19）開記者會，指出台灣高等教育經費僅占國內生產毛額（GDP）0.39%，約為新台幣724億4500餘萬，與OECD會員國平均的1%有極大差距，教育部若能將經費提升至GDP的1%，即可提供高品質的優質高教環境，呼籲教育部應逐年提高高等教育經費至OECD國家平均。

高教工會組織部主任林柏儀指出，大學美其名稱財務自主實則淪為大型補習班，為了維持營運甚至獲利，以大班化教學或以增加特殊身份外加名額等手段提高收入，收支平衡勝於教育品質，嚴重影響教學也損害師生權益。

林柏儀談到，台灣被世界銀行認定為高收入經濟體，也是OECD觀察候補國，但經濟表現未反映在高教資源上。高等教育趨向政府低補助，要人民自行用學費承擔，也衍生出各種高教亂象。

高教工會成員林宣佑則分析，台灣高等教育經費占GDP僅0.39%，跟OECD所有會員國相比敬陪末座，更與平均值1%有極大差距。如果要達到OECD平均水準，教育部每年應投入1837億元。

再者，林宣佑指出，OECD會員國公校生平均每年可獲政府9311美元補助，相當於台幣27.7萬；台灣公校學生卻只能獲得3332美元，約台幣9.9萬補助，私立學校學生更僅有1163美元，僅台幣3.4萬。但OECD文件更指出，台灣屬於國際特例狀況，就讀私校學生家庭反而較弱勢、私校辦學較低落，形同弱勢學生繳更多學費卻獲得較少的資源。

林宣佑談到，台灣看似人人可上大學，但階級複製狀況至今未被翻轉。弱勢學生選科系時僅能考慮未來工作薪資，無法真正選擇有興趣的領域。

高教工會呼籲，政府應逐年提高高教經費並達GDP的1%，並將物價及GDP納入考量。並應縮小公、私校學生補助差異，且讓公私校教師待遇有統一標準，打造有競爭力又具備公共價值的高教環境。