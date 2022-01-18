首例！退場私校轉型基金會求生 教育部擬核准

少子化下愈來愈多私立大學或中學改辦幼兒園或長照機構來求生，而花蓮縣國光商工近期提交計畫書，爭取改為國光文化藝術基金會，獲教育部初步同意。未來若經核准，將成國內第一所改辦基金會的學校。私校主管支持私校多元發展，但教師工會擔憂，學校改辦基金會門檻低，此例一開，恐吸引私校惡性倒閉、爭相改辦，衝擊師生權益。

國光商工102學年起停辦，曾宣布轉型基金會卻未果，校產就此閒置。直到教育部2019年修正發布「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，要求該校董事會今年1月16日前恢復辦理、新設私立學校，或與其他學校法人合併，另開放該校依私立學校法第71條，變更為其他教育、文化或社會福利事業的財團法人，促使國光商工再度提交計畫書，向教育部申請改辦文化藝術基金會。

本報取得國光商工改辦計畫書，該校董事會坦言台灣生育率下降成定局，又我國政府2010年前通過文化創意產業發展法，期盼能把過剩的教育資源，移轉為文化和觀光發展量能。校方預計改辦文化藝術基金會，並配合花蓮縣政府需求，培育文創產業技藝人才、舉辦展覽，尤其花蓮是玉石的故鄉，希望協助政府成立石藝研發創意園區，並推動原民手工藝傳承和養成。

全國私校工會理事長尤榮輝聽聞後表示擔憂，呼籲教育部嚴加把關，勿隨意核准改辦。他分析，學校改辦基金會，幾乎不必另外購買設備、財產，也不必聘用其他專業人士，換句話說只要改個名字即可，改辦門檻遠比轉型為幼兒園、養老院還低。此例一開，恐導致經營不善的私校惡性倒閉，搶著改辦為基金會，造成更多教師失業、學生被迫轉學。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，據了解花蓮縣府對改辦一事樂見其成，但從教育的角度來看，此例恐降低私校自願退場、讓國家取走財產的意願，取而代之的是改辦、轉型，把財產留在自己的口袋中，不利教育公共化發展。

侯俊良也提到，國光商工申請改辦基金會，確實未違反現行法律，國教署沒有駁回的理由。若想避免私校惡性倒閉、改辦，長遠之計還是盡速三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」草案，用更嚴謹的法規來規範私校。

私校退場條例草案正在立法院審查，高教工會表示，教育部擬定的草案第24條，開放列為專案輔導的私校，還能在3年內爭取改辦，將成私校搬移自家財產的後門，呼籲專輔學校直接退場、財產歸公。教育部則說，仍希望提供私校轉型機會，擬維持原本提交給行政院的3年條款，並尊重立法院最後審議結果。