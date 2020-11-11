國小太胖被霸凌 19歲健美冠軍公開坎坷心路

19歲的蔡亭瑋，是《IFBB 高雄資格賽2019 Teen Bikini》健美比賽冠軍。看似自信、霸氣外露的她，其實國小時曾因為體型過胖遭到霸凌，她激烈絕食、運動，卻換來遍體鱗傷的健康。

她接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，吐露冠軍路背後的故事，希望鼓勵更多人勇敢愛自己，也能終止因外型而起的霸凌。

她的故事引發網友熱烈回響，不少人為她加油打氣｢希望我們小仙女以後越來越好｣、｢霸凌別人跟輕視別人的人才是最醜的｣、｢霸凌別人的人，通常人格有問題｣、｢你很棒，這條路很辛苦，抱一個｣。

｢真的有夠敬佩的｣、｢真的夠肌勵｣、｢覺得你很棒很厲害，意志力部份真的贏過很多人了，包括我，辛苦你了，這一切很不容易。｣