雙拳難敵四手 C羅只能無語問蒼天

C.羅納度(Cristiano Ronaldo)領軍葡萄牙苦戰，仍以1:2敗給烏拉圭提前跟世界盃告別。 圖／路透

雙拳難敵四手，應該是今晨葡萄牙C.羅納度(Cristiano Ronaldo)vs.烏拉圭蘇亞雷斯(Luis Suarez)、卡巴尼(Edison Cavani)的最佳寫照了。

烏拉圭以2:1擊敗葡萄牙，繼阿根廷梅西之後，葡萄牙C羅也在16強淘汰賽下台一鞠躬。仔細檢視數據，葡萄牙控球率61%、20次射門、5次射正、489次傳球成功，遠優於烏拉圭控球率39%、6次射門、3次射正、185次傳球成功，場面葡萄牙佔優，但勝利屬於烏拉圭，。

可以很明顯看到，C羅全場遭烏拉圭嚴密盯防，全場僅觸球49次，在禁區觸球數掛零，勉強射門6次，顆粒無收，只要靠近禁區，烏拉圭至少有兩人盯防他，全力把C羅逼出禁區之外，這個防守策略幾乎和幾個小時前，法國針對阿根廷梅西得嚴密佈防是一樣的，這個策略可以預期，只是葡萄牙一直沒有找到很好的解決方案，阿根廷也沒有。

根據統計，C羅在世界盃史上，淘汰賽踢了514分鐘，進球數和助攻數都是零，表現實在不及格。

反觀烏拉圭，蘇亞雷斯和卡巴尼是老搭檔，也是全球最有威脅性的鋒線組合之一，有技術、有默契、有威脅性，上半場第7分鐘蘇亞雷斯傳中，讓卡巴尼在禁區衝頂，葡萄牙後防失位，讓卡巴尼不費吹灰之力頭錘破網先馳得點。

葡萄牙全場控球和射門雖佔優，但效率不彰，特別是烏拉圭以隊長高汀(Diego Godin)領銜的防線，收縮防守以及針對性部屬做的得相當理想，但百密總有一疏，下半場第55分鐘C羅在前點牽制起了作用，佩佩(Pepe)趁隙頭錘攻破對方大門，這也是這屆世界盃烏拉圭所丟唯一一球。

烏拉圭好的地方在於，不因比分遭扳平而急躁，僅在7分鐘後，「蘇卡」再度連線，卡巴尼接獲蘇亞雷斯傳球，直接起右腳打遠柱破網超前比分，隨後卡巴尼因傷退場，C羅攙扶他下場，展現運動家精神，但C羅在場上卻難獲隊友奧援，只能徒留遺憾。

就在短短幾個小時之內，C羅就步上梅西的後塵，世界盃之旅告終，對法國之戰，梅西觸球也僅67次，4次射門全都離球門有一段距離，難威脅法國國門，當代最強兩名鋒線利器，有著同樣的煩惱，和兩人在俱樂部有強大奧援大不同，證明個人能力再強，也改變不了國家隊的命運。

再來看烏拉圭，兩大中後衛高汀和希梅內斯(Jose Maria Gimenez)坐鎮後防，鏟斷和高空爭頂兇悍且出色，搭配國際賽經驗豐富的門將穆斯萊拉(Fernando Muslera)，防線穩固，再來談進攻，這是世界盃進入淘汰賽，身為強隊的基本配備。

鋒線部分，蘇亞雷斯在前場成功吸引對方防守球員，被重點盯防的情況下，他也不貪功，樂於傳球助攻，卡巴尼全場勤奮跑動，兩度獲得甜美果實，這屆世界盃總計3顆進球，左、右腳和頭錘各進1球，進攻手段相當全面。