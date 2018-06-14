善用大數據分析 「紅魔」比利時的秘密武器

聯合新聞網 本報體育組／綜合報導 2018-06-14 13:21 用LINE傳送

歐洲「紅魔」比利時近年在教頭馬丁尼茲帶領下，透過大數據激發球員潛能。 美聯社

比利時 男足主帥馬丁尼茲 （Roberto Martinez ）是觀念相當先進的教練，在他的推動下，無人機以及電腦分析系統等高科技產品的廣泛應用，正不斷激發出這支歐洲「紅魔」的潛能。

從2016年開始，馬丁尼茲就在訓練過程中使用無人機，加上場地旁固定攝影機所拍攝到的畫面，交到隊內三位分析師手裡，相關數據進行分析處理後，再與球員交流，提出有針對性的建議。

其次是大數據的應用，目前比利時隊與荷蘭著名大數據分析公司SciSports合作，對球員衝刺、進球、射門、鏟球、傳球等數據進行分析，協助球隊制訂戰術。

比利時隊主帥馬丁尼茲（左）觀念新穎，右為助理教練、法國傳奇球星亨利。 美聯社

本屆世界盃期間，SciSports的三位分析師將隨隊征戰俄羅斯，每一場比賽前都會分析對方球員的優劣勢，從而找到破解之道。據悉，目前 SciSports已完成了對世界盃所有參賽球員近億次傳球的數據分析。

比利時隊還安排球員穿上帶有感應器的內衣，能收集球員的身體數據，協助球隊制訂與修改訓練內容。

大數據也為球員的醫療護理帶來了變化，根據球員的各種體檢資料，比利時隊能更好地追蹤球員健康狀況，並能據此制訂每位球員的訓練強度，例如衝刺的次數、訓練課目的調整、體能訓練後的休息時間等。藉助這些高科技，比利時隊征戰俄羅斯世界盃更有自信。