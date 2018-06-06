世界盃十大憤怒時刻 席丹頭槌對手排第一

中央社 台北6日電 2018-06-06 16:49 用LINE傳送

俄羅斯世界盃開踢倒數之際，英國廣播公司（BBC）選出歷屆10個最憤怒時刻，其中法國席丹 在2006世界盃決賽中，「頭槌」義大利的馬特拉吉排名第一。

席丹(右)於2006世足賽決賽用頭頂義大利馬特拉吉。 路透

席丹（Zinedine Zidane）1998年為地主法國拿下隊史首座世界盃冠軍，2002年他因傷在預賽大半賽事缺陣，法國無緣自小組出線。2006年法國捲土重來，並在決賽與義大利一路殺進延長賽。

席丹因不滿馬特拉吉（Marco Materazzi）的垃圾話攻擊，使出鐵頭功「頭槌」馬特拉吉，席丹因此被罰出場後，兩隊在延長賽仍難分勝負，最終法國在PK戰後敗給義大利，這被BBC選為世界盃史上最憤怒時刻的第一名。

2014年的巴西 世界盃，在烏拉圭與義大利一役中，義大利後衛奇里尼（Giorgio Chiellini）在比賽中突然拉下自己球衣，露出左肩鮮明齒痕，向裁判示意蘇亞雷斯 （Luis Suarez）咬人，蘇亞雷斯的驚人之舉讓現場一片錯愕。

雖然蘇亞雷斯當下扶著嘴，一臉痛苦的辯稱是兩人相撞造成奇里尼的傷，但國際足總（FIFA）認為蘇亞雷斯曾有在職業賽咬人前科，因此判了他4個月球監，禁止他從事任何足球相關活動，此事件在BBC世界盃史上最憤怒時刻排名第2。

被BBC評為世界盃史上最憤怒時刻第3名的事件，同樣發生在2014年世界盃，當時的東道主巴西野心勃勃，希望在主場拿下隊史第6座世界盃冠軍，地主球迷心中的劇本，是史上最具天賦球員之一的內馬爾 （Neymar）帶領巴西邁向榮耀。

無奈事與願違，內馬爾和巴西隊長席瓦（ThiagoSilva）相繼因傷不克再戰，戰力大傷的巴西在4強賽遭遇當年冠軍德國，德國在比賽開踢18分鐘後就轟進5球，下半場毫不留情追加兩個進球，巴西直到終場前才打破鴨蛋，最終以1比7輸球，慘遭大屠殺。

無緣爭冠後，巴西在季軍賽以0比3不敵荷蘭。