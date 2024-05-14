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桃園兩大滯洪池6月啟用 王明鉅：防災兼遊憩護6千億產值

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大湳、大樹林滯洪池都兼具景觀休憩功能。圖／桃園市政府新聞處提供
大湳、大樹林滯洪池都兼具景觀休憩功能。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園副市長王明鉅今日下午前往桃園區及八德區，陪同行政院副院長鄭文燦了解大樹林及大湳滯洪池工程效果，王明鉅表示，兩滯洪池可有效改善東門溪流域桃園區後站，及龜山工業區一帶淹水情形，龜山工業區是國內相當重要的工業區，年產值高達6085億元，滯洪池使工業區免受水患威脅。

王明鉅說，大樹林滯洪池工程總經費約5億元，國土管理署補助3.2億元；大湳滯洪池工程總經費為12.75億元，國土管理署補助6.74億元，感謝中央對桃園建設的支持，盼能持續與中央攜手打造宜居環境。大樹林滯洪池為相互連通的A、B及C3池，充分發揮巧思，在解決淹水的同時，也將以開放式滯洪空間打造結合防災、休閒、景觀的新亮點，提供在地居民優質的多功能防災公園；大湳滯洪池可透過延平路箱涵與下游大樹林滯洪池聯合操作，共同調節大灣溝及西坡渠水量，減少匯入東門溪主流的水量，大幅減緩下游淹水問題。

王明鉅指出，大湳滯洪池設置約一公里的環湖步道、水中步道，管理中心也有淺水戲水區可供民眾遊憩，工程還獲得「2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎」的肯定，在防災的同時也為當地營造景觀優美的遊憩空間。

行政院副院長鄭文燦表示，桃園是治水工程的典範城市，大樹林及大湳滯洪池工程有效改善當地水患問題，希望能持續跟地方攜手將桃園打造成不缺水、不淹水的親水好環境。

水務局表示，大樹林及大湳滯洪池皆已完工，預計今年6月啟用。大樹林滯洪池滯洪量達11.8萬立方公尺，可削減大灣溝10.6CMS（每秒抽減立方公尺）洪峰流量，該滯洪池空間分為A、B及C3池，其中A、C池為開放式滯洪池，常時為公園綠地並提供景觀遊憩使用，大雨來變身為防災滯洪設施，Ｂ池屬地下式滯洪池，藉由上方管控中心操作，平時可作為防災整備及教育用途。

大湳滯洪池滯洪量達15萬立方公尺，可削減大灣溝7.1CMS洪峰流量，地屬國家級重要濕地，常時蓄水維持濕地生態多樣性，公園綠地及環池步道提供景觀遊憩使用，於5月至11月汛期時調整滯洪池水位作為防災減洪設施。

內政部國土署副署長於望聖、內政部國土署下水道工程分署長林厚名與市議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、許家睿、黃瓊慧等都出席。

鄭文燦肯定桃園市為治水模範城市。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦肯定桃園市為治水模範城市。圖／桃園市政府新聞處提供
王明鉅表示兩座滯洪池可以有效改善龜山工業區水患，圖為大樹林滯洪池地下化的B池。圖／桃園市政府新聞處提供
王明鉅表示兩座滯洪池可以有效改善龜山工業區水患，圖為大樹林滯洪池地下化的B池。圖／桃園市政府新聞處提供
大樹林滯洪池B池在地表下，也是工程亮點之一。圖／桃園市政府新聞處提供
大樹林滯洪池B池在地表下，也是工程亮點之一。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 滯洪池 王明鉅

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