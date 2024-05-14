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印度4月iPhone出口值翻倍 全年締3883億元新猷

中央社／ 新德里14日專電
印度今年4月iPhone手機出口值達11億美元（約新台幣356億元），較去年同期的5.8億美元幾乎翻倍。路透
印度今年4月iPhone手機出口值達11億美元（約新台幣356億元），較去年同期的5.8億美元幾乎翻倍。路透

印度「經濟時報」最近引述「官方數據」報導，印度今年4月iPhone手機出口值達11億美元（約新台幣356億元），較去年同期的5.8億美元幾乎翻倍，估計全年出口值可望上衝創紀錄約120億美元（約新台幣3883億元）。

報導強調，世界各地4月的節慶不多，在出口淡季下仍繳出11億美元的同期最佳成績，推估2024-25財政年度的出口前景更顯亮麗，可望高達約120億美元，再創新猷。

印度的財政年度是從每年4月1日到翌年3月31日。

經濟時報（Economic Times）引述專家稱，目前全球的iPhone製造基地僅在中國和印度，其中大約14%至15%在印度製造，這個比例可望於2026年增至26%。

就印度2023-24財政年度而言，蘋果公司（Apple）在印度製造產值約140億美元的iPhone，其中100億美元的iPhone出口至他國，產值與出口值均創單一財政年度新高。

報導說，回溯2021-22財政年度紀錄，印度的iPhone產值僅3.6億美元，出口值低到幾乎可以忽略；到了2022-23財政年度，印度iPhone產值增至19億美元，出口值為11.97億美元。

蘋果目前在印度有3家iPhone代工廠，分別是富士康（Foxconn）、緯創（Wistron）及和碩（Pegatron），均獲得印度政府的「生產激勵計畫」（PLI）補助金。

報導說，富士康是印度最大iPhone製造廠，佔印度總產量逾70%，緯創以27%居次，其餘則由和碩生產。

印度塔塔集團（Tata Group）去年已收購緯創的iPhone組裝廠，經濟時報4月披露，塔塔集團正與和碩洽談股權收購事宜。

目前iPhone在印度國內的市佔率約7%，蘋果正努力向兩位數字的市佔率目標前進。自印度政府於2020年推出PLI以來，蘋果生態系統為印度創造了15萬個就業機會。

iPhone 印度

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