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台南市移工宿舍工寮烈焰竄天 火勢猛烈20人緊急疏散

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚約7點35分突然冒出火煙，火勢一度猛烈，約20名移工都緊急疏散，消防人員到場出水滅火後，火勢約在30多分鐘控制。台南市消防局說，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。

「安南區移工宿舍失火，快派人來搶救。」台南市消防局救災救護指揮中心， 今晚約7點35分接獲民眾報案，外籍移工宿舍突然冒出火煙。據附近報案人表示有火煙竄出，約20名移工均已疏散，中心派遣土城等分隊共計出動18車36人搶救 。

消防人員說，屋外工寮有火勢，不知有無延燒進去屋內。消防人員並進入屋內清查人員皆已撤出，持續滅火中。今晚8點11分進入清查確認無人員受困，火勢控制。

台南市消防局說，火勢主因是屋外工寮，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。

台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚約7點35分突然冒出火煙，火勢一度猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚約7點35分突然冒出火煙，火勢一度猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚突然冒出火煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚突然冒出火煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影

台南 宿舍 火災 移工

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