快訊

鹿希派顧牛肉麵店爆意外…遭鐵片插進左手掌 急向派出所求救傷勢曝光

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

沒結過婚！新北中和櫃姐獨自撫養2子女 悶殺前還拍下親骨肉熟睡照

國外買珍奶險成店長！她手滑1舉動竟喜獲加盟店 網嗨：讓他們嚐嚐正宗台灣味

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店。情境示意圖／Ingimage
一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店。情境示意圖／Ingimage

買手搖飲竟差點成了加盟店店長？一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店。見此，網友紛紛湧入向「老闆」問好，直呼「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「直接讓他們知道，什麼才是正宗珍珠奶茶」。

一位在國外唸書的網友在Dcard發文表示，自己身處異鄉，某天特別想念珍珠奶茶，便前往附近新開的手搖店買飲料。點完餐之後，原PO看向一旁的自助點餐機，機台上除了外帶、內用，還有一串看不懂的英文字，她在好奇心的驅使下按了按鍵，便跳出輸入個人資訊的介面，原PO誤打誤撞的填寫完畢，沒想到下一秒竟被要求認證，螢幕更顯示「我們的職員在近期會聯繫您」。

原以為是申請店家會員的原PO料到不對勁，趕緊上網查找翻譯，這才得知螢幕上顯示的英文單字「franchise」，是申請加盟店的意思。見此，她腦內瞬間上演小劇場，思考著「誰會在點餐外帶旁邊弄一個加盟店申請啦？該不會我要輟學開飲料店吧」。事後，原PO只好透過電話向飲料店致歉，解釋自己按錯了按鈕，經過這樁烏龍事件後，她也心有餘悸的表示：「我再也不敢亂按按鈕了」。

貼文曝光後，網友紛紛笑稱「老闆好」，「哈哈哈哈哈差點變老闆」、「恭喜，原地晉升成老闆」、「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「直接讓他們知道，什麼才是正宗珍珠奶茶」、「多加盟幾次就會記得了」、「恭喜學到了一個單字，而且是永生難忘的那種」。

也有人表示，「超好笑，為什麼加盟申請會在自助點餐機裡面啦」、「下次遇到看不懂的記得先查或詢問啦，不要自己亂按」、「笑死，是說這種按鈕怎麼會那麼容易就按到還可以完成送出，這設計也是很詭異」。

Dcard 手搖飲料 珍珠奶茶 老闆

延伸閱讀

對媽媽漠不關心？燙傷喊痛女兒卻只冷回「1句」 她才驚覺錯了：是我平常說過的話

台大畢業卻成一級貧戶？傳產男擁百萬年薪懊悔「選錯了」：沒進科技業

裝置藝術前掀衣袒胸！地球另一端民眾見性感網紅「馬鈴薯」彈出直播嗨翻

高中畢旅堅持遊日！孩討6萬旅費住迪士尼 母拒絕被冷戰心軟：怎麼辦？

相關新聞

國外買珍奶險成店長！她手滑1舉動竟喜獲加盟店 網嗨：讓他們嚐嚐正宗台灣味

買手搖飲竟差點成了加盟店店長？一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店…

月薪3萬元能幹嘛？ 網嘆「只能生存不能生活」

「這個年代月薪3萬元能幹嘛？」有一位男網友在社交平台以此為題提問，因為每個月七扣八扣的基本開銷後，他口袋只剩3500元，真不知道3萬能生活嗎？

24歲欠債千萬可能嗎？ 因這緣故引網熱議

24歲的年輕人有可能欠債千萬嗎？有一位網友在PTT貼文表示，看到媒體刊載一則新北市三重區的社會新聞內容報導「一位24歲的主人公，竟然欠債千萬」，原PO想請教其他人怎麼會呢？貼文一出引起熱議，有人回應猜是「買房貸款吧」，也有人說別傻了，更像是「賭債」。

路易莎點餐機超難用？ 網吐嘈：2缺點比人工更難用

現在基本薪資調漲，許多餐飲業者會用點餐機節省人力成本。日前有位網友表示，台北市的路易莎咖啡廳也開始用「點餐機」了，不過他抱怨「平板操作不夠靈敏，比麥當勞的還難按，甚至可能漏單」。

哪裡貴？他讚國旅4天「3萬有找」 網曝出國CP值更高：沖繩玩9天6萬

近期不少人指出國旅貴又難玩，出國旅遊反而更划算。不過，一名網友就分享，他們一家人在台灣玩4天，總花費不到3萬元，但如果是去日本玩，最少會花10萬元，相較之下明顯是國旅更便宜。對此不少網友回應，出國是贏在旅遊品質及整體CP值。

台大男進半導體業怨「納稅養低薪軍人」…現役國軍秀報稅單曝年收入打臉

一名台大畢業生表示，退伍後進入半導體業工作，回想在軍中常被一群高中畢業的志願役差使做事，且進入職場後雖然領著比國軍多4~5倍的年薪，卻還要納稅奉養他們，心中難免不是滋味。貼文曝光後，隨即被一名國軍弟兄貼出報稅單打臉，「如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。