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女同事幾歲才能叫「姐」？ 內行人曝職場生存關鍵
職場的人際關係相當重要，稍有不慎就容易影響到工作。對此，一名網友好奇，在職場上，到底幾歲以上的才能叫「姐」？還是有更禮貌的稱呼方法？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「職場上，幾歲以上的才能叫姐？」為題，指出自己的同事剛進公司時，被工讀生妹妹叫了一聲「姐」，讓她當場眼淚都快飆出來。很好奇在職場上，到底幾歲以上才會叫「姐」，還是有更禮貌的稱呼方式？
貼文一出後，多數網友對「年齡」都有不同看法，紛紛表示「50以上加姐，女生50以下叫本名」、「60歲以上，60歲以下要叫小姐」、「我年近30，叫40歲的姐就被罵」、「叫40歲姐被糾正，以後都叫女士」、「60歲都要叫辣台妹的」、「女的都是姐」、「覺得要嘴巴甜的，男的通通叫哥哥，女的全部叫姐姐」、「要自動降級啊！把阿嬤級的叫姐就沒問題了」。
此外，也有部分網友認為是看「資歷」，比自己資深的才會叫「姐」，紛紛回應「資歷比我深，年紀比我大的我一律叫哥或姐」、「熟的或明顯比你大很多的才會加姐，其餘最好直接叫名字或職稱」。
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