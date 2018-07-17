C羅轉會後首度亮相 熱愛挑戰盼為尤文圖斯奪冠

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-17 09:21 用LINE傳送

C羅轉會後16日首度現身義大利杜林的尤文圖斯球場。 歐新社

今夏拋出轉會震撼彈的足球巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo ）， 16日首度現身義大利杜林的尤文圖斯球場，上百名球迷湧入一睹超級球星風采，不少球迷在場外喊著「C羅，為我們拿座冠軍吧」，5度金球獎 得主也期許不枉球迷期待，完成奪冠使命。

前西甲皇馬球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今夏拋出震撼彈，以4年年薪3000萬歐元（約新台幣11億元）改披義甲尤文圖斯戰袍，新東家更付出1.05億歐元（約新台幣38億元）轉會費，攬進這位足壇頂級前鋒。

上百球迷將場館附近擠得水洩不通，索取簽名拍照，日前熱銷超過52萬件的尤文圖斯7號球衣，鐵粉們早就穿上身，迎接歐冠聯賽進球王的到來。「C羅」在體檢結束後接受超過200名記者和30家電視媒體採訪，表示加盟尤文圖斯的決定並不難。

「這是世界上最頂尖的球隊之一」，C羅表示，尤文圖斯是義大利最頂尖球隊，擁有堅強實力和教練團，「我很享受足球，我還年輕，也期待更多挑戰。」

33歲的葡萄牙球星坦言，過去的確擁有夢幻般的生涯，「但挑戰是我人生的一部分，我來到這裡就是為了生涯最大的挑戰。在我這年紀的球員都紛紛前往其他國家如卡達或中國，感謝尤文圖斯給我機會。」

尤文圖斯自1996年後就未在歐冠聯賽嘗過奪冠滋味，2015年和2017年闖進決賽，2017年正是敗給「C羅」的前東家皇馬，對於冠軍的渴求，羅納度再清楚不過，也盼早日將承諾兌現，「所有球隊都想奪冠，我們也行。我們會為了冠軍金盃而戰，從義甲、義大利盃到歐冠，歐冠金盃即便再難，我希望能助一臂之力。」