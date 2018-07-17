udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

C羅轉會後首度亮相 熱愛挑戰盼為尤文圖斯奪冠

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
用LINE傳送

C羅轉會後16日首度現身義大利杜林的尤文圖斯球場。 歐新社
C羅轉會後16日首度現身義大利杜林的尤文圖斯球場。 歐新社

今夏拋出轉會震撼彈的足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）， 16日首度現身義大利杜林的尤文圖斯球場，上百名球迷湧入一睹超級球星風采，不少球迷在場外喊著「C羅，為我們拿座冠軍吧」，5度金球獎得主也期許不枉球迷期待，完成奪冠使命。

前西甲皇馬球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今夏拋出震撼彈，以4年年薪3000萬歐元（約新台幣11億元）改披義甲尤文圖斯戰袍，新東家更付出1.05億歐元（約新台幣38億元）轉會費，攬進這位足壇頂級前鋒。

上百球迷將場館附近擠得水洩不通，索取簽名拍照，日前熱銷超過52萬件的尤文圖斯7號球衣，鐵粉們早就穿上身，迎接歐冠聯賽進球王的到來。「C羅」在體檢結束後接受超過200名記者和30家電視媒體採訪，表示加盟尤文圖斯的決定並不難。

「這是世界上最頂尖的球隊之一」，C羅表示，尤文圖斯是義大利最頂尖球隊，擁有堅強實力和教練團，「我很享受足球，我還年輕，也期待更多挑戰。」

33歲的葡萄牙球星坦言，過去的確擁有夢幻般的生涯，「但挑戰是我人生的一部分，我來到這裡就是為了生涯最大的挑戰。在我這年紀的球員都紛紛前往其他國家如卡達或中國，感謝尤文圖斯給我機會。」

尤文圖斯自1996年後就未在歐冠聯賽嘗過奪冠滋味，2015年和2017年闖進決賽，2017年正是敗給「C羅」的前東家皇馬，對於冠軍的渴求，羅納度再清楚不過，也盼早日將承諾兌現，「所有球隊都想奪冠，我們也行。我們會為了冠軍金盃而戰，從義甲、義大利盃到歐冠，歐冠金盃即便再難，我希望能助一臂之力。」

C羅Cristiano Ronaldo金球獎

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top