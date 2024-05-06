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墨西哥井底3屍身分曝光！歹徒搶車失風行凶 疑非首次棄屍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥下加州日前在偏僻豎井發現3具男屍，5日經家屬指認，證實是來自澳洲和美國的3名衝浪客。圖為警方將遺體從豎井中吊出。法新社
墨西哥下加州日前在偏僻豎井發現3具男屍，5日經家屬指認，證實是來自澳洲和美國的3名衝浪客。圖為警方將遺體從豎井中吊出。法新社

英國衛報報導，墨西哥下加州（Baja California）上周驚傳一處豎井發現3具遭行刑式處決的屍體，墨國警方5日最新證實，3名受害人是到當地衝浪的一對澳洲兄弟──卡勒．羅賓森（Callum Robinson）和傑克．羅賓森（Jake Robinson）以及1名美國友人羅德（Jack Carter Rhoad）。警方初步推斷，受害人遭3名以上墨西哥嫌犯搶車時反抗，嫌犯朝受害人頭部開槍，再將屍體棄置人煙罕至的懸崖豎井。

來自澳洲珀斯的羅賓森兄弟約30幾歲，日前和美國友人羅德結伴到墨國下加州衝浪度假。不過上周起，3人未如約到羅薩里多（Rosarito）的Airbnb住宿地點，又遲遲未與親友聯繫，才被正式通報失蹤。

當地警方2日在恩森那達（Ensenada）一處懸崖邊、深15公尺的豎井發現3具男屍，經家屬指認，確定是失蹤的3名衝浪客。

下加州總檢察長拉米雷茲（María Elena Andrade Ramírez）表示，警方初步推測，歹徒盯上受害人車輛，主要想搶劫輪胎為自己的車輛換裝，「歹徒試圖偷竊車子時遭遇受害人反抗，他們便開槍取人性命。」

拉米雷茲說，歹徒隨後將屍體帶到「一個十分難到達的地方」，並將屍體扔進他們顯然很熟悉的一口豎井。調查人員不排除這並非那群歹徒第一次拋屍井中，他們很可能是早前另一起案件的主嫌。

墨西哥當局目前已經逮捕3人，其中1男1女身上被搜出冰毒等非法藥物，另1人此前已經被控綁架罪名。不過關於本案，檢方尚未正式提出謀殺指控，全案仍在調查中。

墨西哥 美國

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