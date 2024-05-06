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補選落敗…乙武洋匡氣被鬧場「選民權益受損」 自爆錢花光又失眠

聯合新聞網／ 綜合報導
日本身障作家乙武洋匡參與眾院補選失利，透露自己錢花光了而且選舉期間還失眠。圖擷自乙武洋匡個人X
日本身障作家乙武洋匡參與眾院補選失利，透露自己錢花光了而且選舉期間還失眠。圖擷自乙武洋匡個人X

日本眾院補選在上個月28日開票，其中東京15區有九位候選人搶奪一個席次，最終由立憲民主黨的酒井菜摘當選。無黨籍的知名作家乙武洋匡雖然也參選，但得票率僅有11.5％，在九人之中排在第五。他近來透露自己在選舉期間開銷大，還陷入失眠的困境中。

根據日本媒體「ディリー」報導，雖然日本東京都知事小池百合子曾公開聲援乙武洋匡，但最後表現仍不理想。對於曾在演講途中遇到有人鬧場，乙武洋匡近來在電視節目上回顧這件事，認為原本想要詳細瞭解候選人政見，判斷該怎麼投出神聖一票的民眾，權利就這麼受損了，令人難以原諒。

由於是無黨籍身分參選，得在缺乏奧援下，負擔相關的經費。乙武坦言為了選舉，已經沒有錢了。儘管外界有些質疑聲音，認為選舉怎麼可能會花那麼多錢，不過主持人東野幸治幫乙武緩頰，指出雖然理想很美好，但現實就是得花不少錢。乙武也表示打出「不花錢參選」的候選人須藤元氣，其實也花了1500萬日幣（約相當於新台幣315萬元）左右。

東野又問乙武，現在選完了最想做什麼？乙武回答就是像現在這樣，和大家一起普通地聊天。他透露自己在選舉過程中，每天都要面對那種抗議叫囂的大音量，讓他每天都睡不著，現在總算回歸正常生活了。

乙武洋匡 小池百合子 日本

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