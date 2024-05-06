毒災細胞簡訊5月8日測試發布 竹科周遭民眾將收到訊息

新竹科學園區內廠商已超過600家，為加強毒性化學物質災害防救能力，新竹市環保局將於5月8日於世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠辦理災害防救演習，並同步於當天下午1時40分至1時45分，發送周遭民眾「毒災告警細胞廣播服務訊息」，提醒此簡訊「純屬演練」，不必驚慌。

新竹市環保局長江盛任表示，演練當日如民眾手機警報聲響起並顯示演練文字，請不要驚慌，這只是配合災防演習所發布的訊息測試。簡訊對象為新竹科學園區力行路與東科路路口為中心、半徑1.6公里範圍民眾，預計涵蓋科園、金山共2里，訊息包含中英文各1則，持續約5分鐘。

江盛任表示，民眾可藉由毒災告警細胞廣播簡訊，即時了解災害影響範圍及疏散避難指南，目前台灣4G智慧型手機皆可接收訊息推播，建議民眾請勿將該功能關閉，以確保能於真正災害來臨時接獲示警訊息。

新竹市環保局提醒，當毒化物洩漏災害發生時，避難指南受影響範圍的鄰廠員工與民眾，應立即採取就地避難，首先關緊門窗、封堵與外界空氣流通的孔隙（例如門縫、空調、通風口等），在可能的縫隙貼上膠帶，防止毒氣滲入，並上網或打開收音機、電視注意最新訊息，直至狀況解除。