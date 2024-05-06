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葉丙成出任教育部政次 台大校長陳文章：在報紙上看到才知

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大校長陳文章今出席國際政經學院揭牌儀式時接受媒體聯訪。記者李芯／攝影
台大校長陳文章今出席國際政經學院揭牌儀式時接受媒體聯訪。記者李芯／攝影

推動教學創新多年的台灣大學電機系教授葉丙成將出任教育部政務次長，台大校長陳文章今天表示，自己是在報紙上看到消息，並認為新部長應是看中葉在教學創新上的努力。

民進黨昨公布新內閣政務次長人選，教育部政務次長除了葉丙成，還有由前立委張廖萬堅。葉丙成除了教授身分，也積極推動翻轉教學，並創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾。

台大今日舉行國際政經學院揭牌儀式，陳文章會後接受媒體聯訪時表示，他也是從報紙上才得知葉丙成擔任教育部政次，陳文章認為，教育部新任部長鄭英耀應是看中葉丙成在教學創新上的努力，「他以前的成績，大家都看得到」，若擔任政次，能夠在這方面協助。

2022年台大舉行校長遴選時，陳文章與葉丙成都參選，且進入第二階段遴選。但最終葉丙成敗北，由陳文章當選。

葉丙成昨晚在臉書上發文指出，打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多的人才，面對未來的挑戰，是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。

教育部 葉丙成 陳文章

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