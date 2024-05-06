名師講義抄襲競爭對手 多題「原文照抄」判刑又判賠

在高雄多個補習班任教的賴姓化學名師，被控將魯姓補教名師編撰的教材重編後，拿到自己補習班教學，檢方發現教材有多項題型涉及抄襲，偵結依違反著作權法將賴男起訴。法院審理後，賴被判刑3月，得易科罰金；魯男另提民事求償500萬元，法院判賴應賠20萬元。可上訴。

賴男在高雄鳳山、小港兩家補習班任教，魯男則為另家補習班的化學名師，另與教學網站合作，開設線上數位學習課程。

2013年時，賴男為準備上課教材，從線上學習網站購入6本魯男編撰的教材，編修後拿到自己任教的補習班使用。

後來魯姓名師從學生手中拿到賴男講義，發現題目、課程內容與他編寫的講義極為相似，經過進一步比對，發現賴所編撰的教材根本就是抄襲他的著作，怒對賴提告侵害著作權。

雄檢偵查時，賴男坦承節錄魯男講義內容製作成化學講義，但否認侵權，稱他抄襲的是題目部分，以為大家都是從網路抓題目來做成講義。

檢方為此委託中華工商研究院智慧資產研究院區鑑定，發現賴男編寫的4本教材中，有167項題目、解題方法、講義內容與魯男編寫的內容相似，相似度大多超過80%，甚至有多項題目、課程內容相似度高達100%。

雄檢根據鑑定結果，認為題庫、題組、試題方式具有「創作成分」，屬於著作權法的保護對象，而賴男在講義教學單元練習題的題目、詳解內容，均與魯男完全相同或高度相同，偵結將賴男起訴。

高雄地院審理時，魯男坦承講義部分內容確實重製別人的著作財產，但部分題型是來自於題庫，並非重製。

法官依據出版社等人證詞，認定有65項講義內容構成抄襲，且賴也認罪，至於其餘講義內容，魯男並非著作權人，賴部分重製講義題型則出自於學測、指考等題庫，綜合事證，僅認賴抄襲65項，依違反著作權法判刑3月，得易科罰金。

民事部分，魯男另對賴男提起500萬元刑事附帶民事求償，雄院民事庭審理後，法官認為魯早在2016年就知賴男抄襲，卻直到2022年才提告，已超過2年請求權時效，賠償500萬元無理由。