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第3冠不用等20年 法主帥盼姆巴佩再奪一冠

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社
法國19歲小將姆巴佩（Kylian Mbappe）的一記抽射不但為法國在冠軍戰確保勝利，也讓他成為史上第2位在世界盃決賽進球的未滿20歲球員，被各界喻為天才少年和球王接班人的他，也被主帥德尚（Didier Deschamps）看好，期許姆巴佩能在球員生涯能再為法國拿一座世界盃冠軍。

法國自1998年後再嚐金盃滋味，德尚希望隊史下一座冠軍不會再等20年，因為他們陣中有超級新人姆巴佩，「他才19歲，我希望他能再成為冠軍一次，他已經有許多成就了，但你永遠不知道未來；20年前特雷澤蓋（David Trezeguet）和亨利（Thierry Henry）也才19歲，但他們沒能再度成為世界盃冠軍。」

法國的這一冠也彌補2年前歐國盃在自家屈居亞軍的遺憾，曾遭批評調兵不力的的德尚在「洗白」後說，「2年前錯失歐洲冠軍的機會真的很心痛，但或許如果當時我們當了歐洲冠軍，今天就不會成為世界冠軍，我們從上場冠軍戰學到了很多，我以球員為榮，也以我自己為榮。」

德尚補充，「我們確實是不完美的，今天表現也不盡完美，但我們的心理素質成了關鍵，我們看到一些擁有最高超技術的球隊缺乏這塊，人們會問法國冠軍實至名歸嗎？是的，我們是世界冠軍，我們接下來4年都是世界之巔。」

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