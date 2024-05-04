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越南555人食物中毒…業者在地經營20年 釀禍麵包每分鐘熱銷2個

中央社／ 河內4日專電
越南同奈省發生集體食物中毒案，民眾吃了一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉，已555人送醫。 圖／路透社資料照
越南同奈省發生集體食物中毒案，民眾吃了一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉，已555人送醫。 圖／路透社資料照

越南同奈省發生集體食物中毒案，民眾吃了一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉，已555人送醫。這家名為冰姑的麵包店在地經營20年，擁有高人氣，平均1分鐘賣出2至3個麵包。

網路媒體越南快訊（VnExpress）、越南電視台（VTV）等報導，冰姑（Co Bang）麵包店的原物料皆由老闆購自市場與零售通路，並由店內人員根據獨家配方自製而成，包括豬肝醬、醃酸菜、醬料等，至於火腿、香腸則是買現成的。

冰姑麵包店在地經營20年累積一定口碑，老闆表示，麵包店早上從6時開賣至9時，下午3時再賣到晚間7時，平均一天可以賣出1000多個麵包。算下來，平均每分鐘可賣出2至3個麵包。

食物中毒的民眾表示，冰姑麵包店的麵包很好吃、價格又便宜，所以受到客人喜愛。早上大概可以賣出500個麵包，下午則賣出600個，還有一些住在20多公里外的饕客也來買，店門口總是大排長龍，附近馬路都塞車。

同奈省（Dong Nai）官方統計，截至今天中午，已經有555人因為食物中毒送醫急救，他們都是在4月30日至5月1日之間吃了冰姑麵包店的麵包。患者被診斷出腸道感染，主要症狀包括肚子痛、腹瀉、發燒噁心。

同奈省兒童醫院目前有8名病患情況嚴重，其中一名6歲與一名7歲的兒童需要仰賴呼吸器和洗腎。胡志明市一號兒童醫院已經派遣專家前往同奈省會診。相關單位仍在釐清食物中毒的原因。

初步調查指出，冰姑麵包店使用的營業登記證是女兒阿芳（Phuong）的，但阿芳自2023年2月起就出國。此外，麵包店沒有食品安全證書，店內4名工作人員均未領有食品安全知識相關的證照，也沒有健康檢查報告。

相關單位已封存現場食材並將樣本送驗，同時採集4名工作人員的唾液，病患的樣本檢驗結果有望明天出爐。冰姑麵包店自事發後就暫停營業，要等到取得食品安全證書與主管機關公布結論後才能恢復作業。

越南 食品安全 食物中毒 麵包

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