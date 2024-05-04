拍日本美食介紹片！YTR意外錄下身後「神偷作案過程」 23秒片讓全網驚呆

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聯合新聞網／ 綜合報導
一對外國夫妻去築地市場拍片吃美食時，意外拍到一名白色襯衫男子行竊的過程。圖／擷自threads
一對外國夫妻去築地市場拍片吃美食時，意外拍到一名白色襯衫男子行竊的過程。圖／擷自threads

出國旅遊一定要對周圍事物提高警覺，如果身上攜帶財物也要嚴加保管。日前國外一對Youtuber夫妻到日本東京築地市場觀光，順便用身邊器材拍美食，結果意外錄下身後有一名男子用手套遮擋，將手伸入另一個女路人背包行竊。這段影片在Threads引發一陣討論，網友紛紛留言，「真的不能把錢包放進背包裡」、「東京確實有扒手，很少但是有」。

國外Youtuber夫妻里貝羅（Fred Ribeiro）和杜阿爾特（Laryssa Duarte）在Threads上傳一段23秒影片，影片中杜阿爾特對著鏡頭講述美食，身後突然出一名戴著黑色鴨舌帽、穿白色襯衫的男子，該男子用外套包住遮擋右手，並伸入一名女路人的背包，在3秒之內就偷走錢包，動作看起來相當熟練。

由 @isabellathatgirll 發佈
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里貝羅和杜阿爾特也在貼文呼籲其他旅客，即便是到日本旅遊也不能鬆懈。

影片曝光後引發討論，許多網友紛紛留言，「我的上帝！妳應該是把影片交給警方」、「真的不能將錢包放在背包裡」、「東京確實有扒手，很少但是有」、「竊賊和不誠實的人到處都有，不論在哪個國家、哪個階層、哪個地球上的角落」。

出國旅遊 東京 築地市場

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