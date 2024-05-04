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高雄轎車猛撞機車！待轉區4機車也被掃倒 「路中央疊一排」看傻路人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車，造成許男及兩名男女騎士分別頭及手腳擦挫傷，5輛車摔成一排，令過往人車看傻眼，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，許姓男子（43歲）今晚8時許駕車沿鳳山區經武路南往北方向行駛，欲左轉建國路時，當場和騎機車直行的許姓男子（20歲）發生碰撞；許男當下連人帶車滑行至待轉區，摔倒一排在待轉區停等紅燈的4輛機車。

事故造成騎士許男額頭及手腳擦挫傷，另騎士趙姓女子（21歲）、蕭姓男子（37歲）分別手腳擦挫傷、腳踝疼痛，徐姓男子和陳姓女子幸運未受傷。

由於3名傷者，消防局獲報，消防局出動4車10人前往救護，5輛機車在路中央「很有默契」疊成一排，讓過往人車看傻眼，警方在現場疏導車流，救護員替3名傷者初步檢傷後，送醫治療。

警方於晚間9時30分許排除事故現場，後續由交通分隊測繪，詳細肇責由交通大隊釐清判斷。

許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝
許姓男子今晚8時40分駕車行經高雄市鳳山區經武路，欲左轉建國路二段時，擦撞許姓機車騎士，許連人帶車滑行至待轉區，掃倒4輛機車釀3人受傷。記者石秀華／翻攝

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