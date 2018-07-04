世足四場送對手2點球 哥倫比亞桑契斯毛燥鑄大錯

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-04 19:23 用LINE傳送

哥倫比亞與英格蘭之戰黃牌滿天飛，但桑契斯這張黃牌代價是最沉重的12碼罰球。 美聯社

哥倫比亞 與英格蘭 16強賽交鋒鬥的火爆，兩隊全場共領到八張黃牌，特別是少了當家一哥J羅 坐鎮的哥國整場踢來心浮氣躁，全隊有六人領牌，讓比賽節奏變得零碎，哥國也為自己的衝動付出輸球代價，。

比賽的關鍵在第54分鐘，哥國中場大將桑契斯( Carlos Sanchez)在防守英格蘭角球攻勢時，沉不住氣推倒了英格蘭隊長肯恩(Harry Kane)，不僅吃上一張黃牌，更讓對手獲得12碼極刑，而肯恩也穩健的勁射破網，打破雙方0：0僵局。

桑契斯在雙方最火爆時推倒英格蘭隊長，裁判當然不會放過他。 美聯社

從慢動作看來，這顆角球雖然具有威脅，卻沒有犯規必要，桑契斯在雙方火氣逐漸升溫，裁判尺度越來越嚴緊之時，無法忍住肢體接觸的火氣，在禁區犯下不必要犯規，絕非明智舉動。

事實上這不是桑契斯第一次在禁區犯錯奉送對方點球，小組賽首戰對日本，開賽三分鐘就因「禁區手球」，讓對手靠12碼首開紀錄，自己吞下紅牌後哥國陷入少打一人困境，最終也吞敗，甚至他在賽後還收到死亡威脅。

32歲算是老江湖的桑契斯沒能用經驗做出做好的處理方式，在錯誤的地點與時間下犯規，四戰送給對手兩個12碼，間接斷送了哥國世足 之旅，未能複製4年前的8強奇蹟。