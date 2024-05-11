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影／7旬嬤闖紅燈汽車嚇壞減速禮讓 外送員疑視線阻擋煞不住慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

邱姓阿嬤昨天傍晚5點行經桃園市八德區介壽路一段與前程街口時，不顧紅燈號誌仍恣意過馬路，路過汽車見阿嬤緩步走在人行道上，紛紛減速禮讓，詎料，行駛在外側車道的游姓外送員，疑因視線遭減速的汽車擋住，驚見阿嬤時立刻緊急煞車，卻因失控打滑當場撞成一團，甚至一度波及路邊及行駛中的汽車，桃園市八德警分局交通分隊據報，騎士酒測值為0，至於肇事責任仍待調查釐清。

八德交通分隊小隊長楊治邦說明，這起行人與機車撞成一團的事件發生在昨（10日）天傍晚5點，73歲邱姓阿嬤涉嫌闖紅燈穿越馬路，當場與騎著機車由介壽路一段往桃園方向的25歲游姓外送員發生碰撞，並波及路邊車輛，致雙方均有擦傷情事，機車駕駛酒測值為零，相關肇事責任釐清中。

八德警方呼籲，行人穿越設施時，應注意號誌及左右來車，始可小心迅速穿越，汽機車駕駛人行經市區道路，亦應減速慢行，注意有無行人穿越，以共同維護道路交通安全。

七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供
七旬邱阿嬤闖紅燈，外送員煞不住撞成一團。圖／八德警方提供

外送員 桃園 車禍 阿嬤

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