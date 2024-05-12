殺破狼週運勢／射手職場深受仰賴 摩羯感情運佳被告白

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，工作會獲得額外的獎金或加給，物質生活寬裕。某些白羊座經營副業有成，收入增加，甚至會比自己本身的正職賺得還多。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破或是長痘痘，同時心情也比較暴躁，這段時間需特別注意人身安全。

感情運方面，海王星與土星齊聚心靈宮位，喜歡人只能遠觀，卻沒有接近對方的機會，對於情感會較為壓抑。某些白羊座渴望有個懂得自己的靈魂伴侶，但週遭圍繞著膚淺的人，沒人能與你談心。

人際關係方面，在人際關係宮位退行的冥王星受到進入金錢宮位的水星影響，外出購物會遇到態度不好的店家，引發消費糾紛。某些白羊座則是遇到斤斤計較的人士，容易與人發生金錢方面不愉快的事件。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星進入命宮，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會有許多人對你表達好感，可能會試著跟某個對象交往。感情穩定的金牛座，受到喜歡的人寵溺，會收到十分昂貴的禮物。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到水星影響，上司十分固執，不知變通，屢勸不聽，可能因此觸犯一些法規，自己也受到牽連。某些金牛座則是在職場與人溝通不良，甚至感受到他人的敵意。

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，對某些人的容忍已經到了底限，但對方不斷得寸進尺，此時必須學習在不得罪對方的情況下拒絕他人無理的要求，或是設下停損點，怎麼做都很困難，覺得做人很難。

健康運方面，水星進入命宮，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，當心著涼感冒、病毒感染、呼吸系統與喉嚨受到感染。心血管、代謝系統、內分泌的慢性疾病病徵浮現，需注意作息、飲食，還有適當的運動。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星進入心靈宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，暗戀的人主動跑來跟你說話，讓你受寵若驚，若能把握好機會，可以與對方要到聯絡方式。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到水星影響，在海外生活、工作、外派、留學、打工渡假、當交換學生的雙子座，會因為水土不服或是時差問題，導致睡眠狀況不佳，身心靈已到了極限，或是因為語言不通，許多問題無法順利解決。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，會遇到不講理的鄰居、親戚或朋友，要求你做一些不合理的事情，可能因此與對方吵起來。某些雙子座則是交際應酬的邀約太多，覺得應付社交活動很累。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，職場有些不法的事件，可能會牽連到自己，但轉換工作並不容易，陷入兩難之中。某些雙子座在職場辛勤工作，各種對工作的付出被慣老闆視為理所當然，會覺得不如歸去。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係運勢佳，水星進入人際關係宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會有許多交際應酬的邀約，同時會被朋友請客，或是收到自己很喜歡的禮物，心情格外愉快。

本週須注意的部分

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，遇到不講理的指導者，要求你做許多不合理的瑣事，並沒有在學業上給予應有的指導，覺得高等教育是一場騙局，萌生休學的念頭。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的水星影響，會被熟識的人佔便宜，或是受到性騷擾，感到噁心。某些巨蟹座則是空虛寂寞覺得冷，尋求一夜情解決需求，容易惹上爛桃花。

工作運方面，火星在工作宮位行進，堆積如山的工作要在短期內完成，這一陣子會需要常常加班。某些巨蟹座的上司脾氣不好，因為某些事務進展不順利就遷怒於下屬，辦公室氣氛非常緊繃。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，優異的表現受到許多人的肯定，會有人想挖角你，這段時間會轉換到條件更好的單位，或是發展潛力高的產業工作。

本週須注意的部分

學業運方面，火星在學業宮位行進，學習的環境因為一些事件風聲鶴唳。考試或是報告、作業，要腳踏實地完成，不要作弊，或是作任何剽竊的行為，很容易成為被殺雞儆猴的目標。

金錢運方面，土星、海王星齊聚財務宮位，有些資金的損失，是因為自己糊塗，怨不得別人。有投資習慣的獅子座，會因為一時貪念，被人詐騙，就算尋求法律管道求助，也追不回辛苦攢的血汗錢。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入志業宮位的水星影響，不想與喜歡的人合作，兩人容易因為意見不合而鬧翻。某些獅子座則是因為工作過於忙碌，取消兩人重要的約會，引起對方不滿。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，水星進入遠行宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會一個人出發到陌生的國度探險，對許多事都感到新鮮，旅程順利愉快。某些處女座則是為了工作需要出差，差旅待遇佳，不過要在有限的時間完成許多重要的任務。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位行進，會臨時多出許多預期之外的花費，可能需要利用分期付款來購買許多東西。有投資習慣的處女座，投資標的大跌，帳面上損失嚴重，套牢在高點。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，冥王星在健康宮位退行，注意一些麻煩的疾病，需要動手術治療，同時注意泌尿系統的問題。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到海外宮位的水星影響，需要與外國的客戶交涉，但語言能力不佳，無法與對方順利簽約。某些處女座遇到溝通不良的同事，使得有些事務進展不順。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，消費時會獲得自己喜歡的贈品，或是因為信用卡點數，享有優惠的折扣，有投資習慣的天秤座，短線可期，可選在適當的時間出脫，獲利了結。

感情運方面，火星在感情宮位行進，與伴侶容易為了小事情吵架，但床頭吵床尾和，雙方很快就把不愉快忘記了。某些天秤座這段時間對於親密關係的需求較多，單身者甚至會尋找床伴解決需求。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，目前的工作極為辛苦，常需要犧牲掉自己寶貴的私人時間在工作上，卻得不到上司與老闆的體恤，覺得這樣的職場十分沒有溫度，很想轉換跑道。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，容易引發呼吸系統與喉嚨發炎，並要注意心血管方面的問題，代謝系統與內分泌的慢性疾病浮現，需注意飲食與作息。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，和情感對象正在籌備婚事，或是一起同居，彼此的情感都已經穩固下來，在對方身上找到歸屬感。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位持續行進，目前工作十分繁瑣，每天都很忙碌，一個人要做兩個人以上份量的工作。某些天蠍座除了正職之外，還有很多兼職增加收入，每天為了生活在打拼。

健康運方面，火星在健康宮位持續行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時工作有過勞的傾向，身體火氣較大，可能因此嘴破、冒痘痘、甚至長痔瘡，有空請多休息為佳。

家宅運方面，在家宅宮位退行的冥王星受到水星影響，與親人溝通不良，正在冷戰狀態，家庭氣氛降至冰點。某些天蠍座則是與鄰居、室友相處不睦，很想搬家。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，正在洽談一個光鮮亮麗的職務或任務，未來會成為某個領域受矚目的人士。某些射手座在職場深受上司仰賴，很多事情都會徵詢你的意見。

感情運方面，火星在戀愛宮位行進，與喜歡的人親密關係頻繁，兩人正在熱戀狀態。某些射手座可能會與戀愛對象有些口角，但很快就能和好，這段時間的情緒起復較劇烈，但兩人對彼此的愛都是炙熱的。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習、考試宮位的冥王星受到水星影響，執行報告、作業會因為一時大意，沒存好檔案，使得重要的心血瞬間化為烏有，必須重新再做。考試成績不理想，會有被當掉的可能性。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到進入工作宮位的水星影響，可能會為了工作需要到外地出差，當地生活機能不便，會是辛苦的旅程。某些射手座出門旅遊，還必須守著辦公室隨時傳來的訊息，無法放心地旅行。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，水星進入戀愛、子女宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會被喜歡的人告白，兩人閃電進入交往狀態。感情穩定或單身的摩羯座會收養寵物，擁有屬於自己的毛孩子。

旅遊運方面，土星與海王星齊聚旅遊宮位，會選擇挑戰性較高的旅遊方式，舒緩身心靈的焦慮，在大自然中，會覺得很多瑣事已經不值得你去煩憂，也能釋放掉心理的負能量。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、溝通宮位，面試新工作並不討喜，很容易因為面試人員的冷嘲熱諷受到打擊。工作穩定的摩羯座，與客戶溝通不良，合約無法談成，感到有些失落。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與親人容易因為一些小事爆發嚴重的口角，家庭氣氛不良，或是被鄰居噪音打擾，與對方抗議卻無法獲得改善。這段時間需注意家中電器、爐火的使用，並要當心門戶安全。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，與家人有一起去旅行的計畫，令你期待，某些水瓶座則是會物色環境較好的物件搬家，生活品質獲得改善。

本週須注意的部分

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，與週遭的人說話，很容易因為對方出言不遜，惹惱了你，最後不歡而散。某些水瓶座則可能與人溝通不良，被人誤會，引發不必要的爭執。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，會變賣掉自己收藏已久的東西，換取生活費用，心中覺得很心疼。某些水瓶座則是因為一些重大事故，必須開始學著節約用錢，生活有些捉襟見肘。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，維修的開銷會侵蝕掉你很多生活費用。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間，無論駕駛車輛、走路、搭乘大眾運輸系統，都需注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，水星進入面試、溝通宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的雙魚座，和客戶洽談順利，會簽訂合約，雙方即將有新的合作。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會有個旅行計劃，到嚮往的地方打卡、漫遊。某些雙魚座則是會隨興地在附近的城市逛一逛，享受愜意的時光。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，會多出許多預期之外的花費，經濟狀況因此捉襟見肘。某些雙魚座最近呈現躺平狀態，不想工作，積蓄也逐漸見底，卻想不出改善收入的對策。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，有些慢性疾病正侵蝕著你的健康，同時心中也累積許多負面情緒，睡眠狀況亦不佳，身心靈都處在不適的狀態，容易罹患心理疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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