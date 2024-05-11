聽媽的話受用一生：五位經濟學家分享母親傳授的財務智慧

母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。

●KPMG首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）：財務要獨立自主不求人

現年62歲的史旺克接受MarketWatch訪問時表示，父母離婚後協議分擔她的學費，但因她想主修經濟學，曾任汽車公司主管的父親卻要她唸工程系，揚言不再出60%的錢供她讀大學，藝術家母親於是出面向前夫表明不會因為他不同意就讓女兒輟學，最後說服他繼續支持。

史旺克表示，母親是自給自足的好榜樣，讓20歲的她學到一個寶貴的教訓：女性必須財務獨立，不要倚賴他人，因為別人可能迅速切斷財務支持，改變妳的人生道路。

●前聯準會經濟學家薩姆（Claudia Sahm）：還清卡債、擇偶要明智

這位經濟衰退指標「薩姆規則」發明人說，母親常告誡她：「每月還清信用卡債務，並且要慎選配偶。」薩姆說，母親是以親身經驗勸告她，如果選錯人生伴侶，可能影響財務穩定和工作負荷。

薩姆說：「我在農場長大，所以我媽第二個建議等於說：『別嫁農夫。』」因為務農很辛苦，靠天吃飯財務情況難以預測，所以未必總是能輕鬆償清每月的卡債。

●不動產經紀公司Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）：等妳30歲再生兒育女

歐森說，媽媽傳授給她許多智慧語句，印象最深刻的就是：「等到30歲再說。」她表示，成長過程中總是聽到這句話，意思是不要倉促做出人生重大決定，「生兒育女之前，先努力把自己鍛練好」。

她說：「我媽篤信，必須先有充分的歷練、投資自己的教育，並養成獨力面對人生的能力，然後再生兒育女。如今身為專業人士並且為人母的我，很感謝這個教誨。」她補充一句：「養兒育女很艱辛，而且付出的代價昂貴得不可思議。」

●ZipRecruiter首席經濟學家波蕾克（Julia Pollak）：為愛而結婚，不要為了錢

波蕾克的母親是單親媽媽，憑自己努力而擁有成功人生。她說：「我媽告訴我，達成財務目標不是靠婚姻，關鍵在於自己的教育、辛勤努力和創業精神。她說，結婚的目的，是截然不同的另一回事。她告訴我：『如果妳想要某種物質上的生活方式，妳只能靠自己打拚。』」

●紐約城市大學約翰傑學院經濟學系副教授霍德（Michelle Holder）：在合理範圍內找價值

在許多成功經濟學家的背後，都有一位深諳精明消費之道的媽媽。在當前的高通膨環境，這種技能尤其重要。

霍德說，母親給她最佳的忠告，就是：「在合理範圍內尋找價值。」

這不是要她「花一整天時間找更便宜的東西」，而是說「如果有兩項產品，內容和品質基本上相同，而其中一項沒那麼貴，那麼何必花較多的錢—選擇價格較低的那個。」

霍德說，厲行母親傳授的這條經驗法則，「多年來，我省了許許多多的錢」。