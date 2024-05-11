公布撤離進度 以色列軍方：目前約30萬人已離開拉法
美國CNN報導，以色列國防軍（IDF）11日在一份聲明中表示，自本周要求巴勒斯坦民眾撤出加薩走廊南部城市拉法（Rafah）以來，已有30萬人離開拉法，前往位於馬瓦希（Al-Mawasi）的人道主義區域。然而，以軍下令拉法的巴人搬往馬瓦西的人道主義前，當地早已擠滿流離失所的民眾。
IDF宣布的數據是他們9日估算數據的兩倍。被CNN要求說明這項數據時，IDF表示，這項數據「是從下令拉法的巴人撤離後才開始計算，不包括在以國對拉法東部展開行動之前一周可能向該方向遷移的民眾」。
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