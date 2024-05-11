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520前海巡最大場掃蕩執法 金馬澎動員244人巡弋
兩岸關係緊張，為確保520總統就職典禮期間國家安全，海洋委員會海巡署金馬澎分署規劃威力掃蕩專案，今天在金門、馬祖、澎湖等3處離島同步實施，共出動巡防艇13艘、汽機車54輛、動員人力244員，
金馬澎分署強調，海巡艇全時段加強巡弋，對於可疑船舶嚴密監控，發現違法越界立即驅離、帶案查扣。
這場520前的大型威力掃蕩專案，此次頗受關注，金馬澎分署表示，因離島地緣關係，各岸巡單位將針對易走私偷渡等灣澳、港口進行清查及船舶安檢，結合無人機協助灘岸巡查，避免違禁物品及不法人士入境，確保國境治安、社會安定。
海巡署金馬澎分署表示，今日擴大威力掃蕩規劃派出巡防艇13艘、汽機車54輛、動員人力244員，後續相關岸海勤務仍將加強派遣，以落實五月慶典期間海域及邊境安全。
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