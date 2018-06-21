世足奧斯卡影帝？ 佩佩被拍肩誇張倒地

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 10:42 用LINE傳送

佩佩的誇張跌倒喊冤的精采演技，被球迷稱是世足奧斯卡影帝。 美聯社

皇馬後衛佩佩 （Pepe ）演技眾所皆知，昨日葡萄牙 與摩洛哥一役，佩佩的的精彩演技，蓋過「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo ）的精湛球技，被球迷調侃根本是奧斯卡影帝。

C羅昨日開賽5分鐘一記頭錘破網，再度扮演葡萄牙救世主，率葡萄牙1：0淘汰摩洛哥笑納3分積分，同時也是本屆第4顆進球，不過社群媒體上反倒被佩佩的假摔「洗版」。

終場前摩洛哥貝納提亞（Mehdi Benatia）拍佩佩的肩說話，佩佩為了吸引裁判注意，誇張重摔倒地，讓球迷看傻了眼。BBC足球主持人萊因克爾（Gary Lineker）都忍不住在推特寫道，「佩佩仍舊是個混帳。」也有球迷回應，「奧斯卡影帝應該頒給佩佩。」、「貝納提亞那一掌幾乎要了佩佩的命。」

See Pepe is still a dick. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 20, 2018

落敗的摩洛哥成為本屆首支淘汰隊伍，葡萄牙、西班牙昨日雙雙勝出，B組積分超越3分的伊朗，「雙牙」晉級16強不難，16強對手將是烏克蘭或地主俄羅斯。