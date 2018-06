世足奧斯卡影帝？ 佩佩被拍肩誇張倒地

佩佩的誇張跌倒喊冤的精采演技,被球迷稱是世足奧斯卡影帝。 美聯社

皇馬後衛佩佩 (Pepe )演技眾所皆知,昨日葡萄牙 與摩洛哥一役,佩佩的的精彩演技,蓋過「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo )的精湛球技,被球迷調侃根本是奧斯卡影帝。

C羅昨日開賽5分鐘一記頭錘破網,再度扮演葡萄牙救世主,率葡萄牙1:0淘汰摩洛哥笑納3分積分,同時也是本屆第4顆進球,不過社群媒體上反倒被佩佩的假摔「洗版」。

終場前摩洛哥貝納提亞(Mehdi Benatia)拍佩佩的肩說話,佩佩為了吸引裁判注意,誇張重摔倒地,讓球迷看傻了眼。BBC足球主持人萊因克爾(Gary Lineker)都忍不住在推特寫道,「佩佩仍舊是個混帳。」也有球迷回應,「奧斯卡影帝應該頒給佩佩。」、「貝納提亞那一掌幾乎要了佩佩的命。」

落敗的摩洛哥成為本屆首支淘汰隊伍,葡萄牙、西班牙昨日雙雙勝出,B組積分超越3分的伊朗,「雙牙」晉級16強不難,16強對手將是烏克蘭或地主俄羅斯。

Pepe is without doubt the most pathetic footballer in the world. The sooner he retires the better. pic.twitter.com/Tvo2kQ61tI