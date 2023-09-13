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專利攻防戰告一段落 華為和小米達成全球專利交叉授權合約
華為、小米就包括5G在內的通信技術達成全球專利交叉授權合約。華為和小米今年一直陷入專利糾紛之中，此次達成協議，或意味著雙方糾紛告一段落。
截至目前，華為已經與愛立信、三星、OPPO在內的多家通信巨頭達成專利交叉授權合約。
中國基金報報導，華為智慧財產權部部長樊志勇表示，這份授權合約達成，讓華為得以繼續加強未來移動通信技術的研究投入。小米集團戰略合作部總經理徐然也表示，小米將一如既往地秉持小米智慧財產權價值觀，尊重智慧財產權。
實際上，今年以來，華為和小米便陷入「專利攻防戰」之中。最早在今年年初，華為起訴小米四項專利侵權，主要涉及4G/LTE技術、手機照相和解鎖技術等。
而隨後，小米也不甘示弱，也對華為的多項專利發起無效申請，涉及載波聚合時回饋ACK/NACK資訊方法、發送控制信令方法、全景圖像、解鎖技術等多項專利。
在業內看來，公司之間達成專利交叉授權合約，目的在於防止相互阻礙、昂貴的侵權訴訟，並加強技術合作，降低交易成本。
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