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工作考試壓力大？四血型這樣做超舒壓 A型切勿想太多、B型可嘗試冥想

聯合新聞網／ 綜合報導
依照個性不同，每個血型都有適合的紓壓方法。示意圖，圖片來源／Ingimage。
依照個性不同，每個血型都有適合的紓壓方法。示意圖，圖片來源／Ingimage。

人難免會因為工作、家庭、感情問題而產生壓力，若是沒有適時釋放這些負能量，可能會對自己造成更大的傷害。日本網站《占いTV》近日便分析了各血型的性格，提供適合的紓壓方法，以輕鬆的心情迎接新春。

A型：專注在自己能改變的事物上

個性謹慎細心的A型，非常在意人際關係是否和諧，常常會擔心說錯話、或是在意他人的眼光。對於A型而言，若想要減緩壓力，可以試著專注在自己能夠改變的事情上就好，必須意識到對方的心情感受、外在環境變化，都是自己無法改變的，如此一來，壓力自然會平復許多。

B型：透過冥想釋放壓力

B型的情緒起伏激烈，常常因為脾氣暴躁、呼吸急促而感到疲憊。對於B型來說，冥想是很好的紓壓方法，可以試著在安靜的地方舒服地坐著，聽著療癒的音樂，想像自己身處於一片光明，並進行深呼吸，壞情緒將隨之消散。

O型：讓身體動起來

身為行動派的O型，常常會因為工作或課業需要，只能成天坐在位置上，並由於用腦過度，導致心情煩悶。對O型來說，紓壓的方法就是讓身體動起來，可以試著做些簡單的運動，即使一天只有20分鐘也沒關係，除了能放鬆心情外，也能增進新陳代謝。

AB型：尋找能讓自己敞開心房的管道

AB型總是與他人保持距離感，甚至連自己的內心想法都難以覺察。雖然保有私人空間很重要，但也可能在無形中背負了壓力又無法解決。對AB型而言，紓壓方法就是找到能讓自己敞開心房的管道，也許一開始會羞於表達情緒，但仍可以試著向信賴的人訴說內心話，透過手機傳訊息也可以。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 血型

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