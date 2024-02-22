醫學系畢業一定會當醫生？ 網曝出路：不少人會從事這類工作

醫生向來都被認為是高薪、有地位的職業，也因此醫學系是不少學子選填的目標，但讀完醫學系一定就會當醫生嗎？一名網友對此就提出疑問，有人就解釋不一定會當醫生，但不少人會從事和醫療相關的工作。

原PO在PTT以「醫學系畢業真的都去當醫生了嗎？」為題發文，他說自己不是醫學系畢業的，也沒有讀醫的朋友，但卻覺得能讀醫學系很了不起，認為這樣的人天生聰穎又很會考試，運氣也不錯，「踏入醫學系的那一刻起應該就會確定自己要當醫生了吧？只差沒有選擇科別吧？」因此原PO好奇從醫學系畢業後，應該都去當醫生了吧，「除了從政之外，醫學系校友還是會從醫吧？」

貼文引起熱議，「不會，我就認識幾個醫學系沒當醫生的，不過那是特例，絕大多數人還是會從醫」、「同學醫學系畢業去補教業，但教得不怎麼樣」、「美國不當醫生很多，當教授、搞科研」、「政府部門、非營利組織、保險公司」、「又不是畢業就能當醫師」、「車友台大醫畢業跑去開飛機」、「也有當教授或做研究的，近年還很多當網紅」。

還有網友透露不少醫學系畢業的人不一定會當醫生，但會從事和醫療相關的工作，「醫療器材業務也很多」、「有的去藥廠當顧問」、「有些去藥廠的medical science liaison (MSL，醫藥學術專員)」。

之前也有其他網友發文表示，曾看過YouTube醫學頻道「蒼藍鴿的醫學天地」，影片就在說當醫生的壞處，甚至還有不少醫學系的學生不建議讀醫科，也認為現在當醫生工時更長，薪水沒有像以前那麼多，同樣引起不少討論。