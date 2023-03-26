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明明錄取分超高！為何醫學系學生狂喊「快逃」 過來人曝慘況

聯合新聞網／ 綜合報導
醫學系是非常熱門的大學科系之一，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
醫學系是非常熱門的大學科系之一，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

大學科系相當多元，其中醫學系往往非常熱門，甚至可說是錄取分數最高的科系。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼醫學系學生一直叫人快逃？」貼文曝光後也掀起討論，有過來人揭開慘況「同校最早當診所院長的都倒了」。

今（26）日一名網友在PTT上以「為什麼醫學系學生一直叫人快逃？」為題發文，原PO透露看YouTube醫學頻道「蒼藍鴿的醫學天地」，發現好幾部影片都是在說當醫生的壞處，就連匿名交流平台上面，也有許多醫學系學生叫考完學測和指考的高三生慎選，「說什麼當醫生還不如去台積電，還說理工碩一畢業進台積電的薪水，就已經贏過當初那些讀醫科的高中同學了，所以要選什麼系才不會勸快逃？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當醫生要值班，工作時數更長」、「因為能考上醫學院代表選擇很多，對他們來說一定能有更好的選擇」、「工程師犯錯不會上法院」、「現在當醫生很慘，被綁死在醫院錢又少，雖然當工程師也是被綁在公司，但至少能換成錢跟分紅」。

還有過來人指出，「同校最早當診所院長的都倒了」、「健保因為少子化漲到跟自費差不多，倒的就是診所」、「醫生賺的錢剩下30年前的三分之一，再加上通貨膨脹，所以實質上賺的錢大概是30年前的十分之一，跟其他一直在加薪的行業比，的確慘不忍睹」、「因為健保太病態」。

也有網友提到，「當然能少一個競爭者是一個」、「醫生沒意外可以做一輩子，我爸開業快50年了」、「當醫生的每個都在嫌現在當醫生多爛，結果每個人的兒女都照樣讀醫科」、「聽聽就好，醫生的社會地位還是贏過台積電」、「醫生至少穩定，而且現在賺錢的是牙醫、醫美、外科」。

醫學院 PTT 醫師 科系 學測

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