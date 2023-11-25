快訊

教授整年未到校 打零分被指教學不力 為何大學解聘卻敗訴

爆民眾黨3內幕！批黃珊珊「球員兼裁判」 前議員候選人退黨

球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大再砸52億蓋3棟學生宿舍 預計可提供3750床

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
由於先前碰上原物料上漲、缺工等因素，台大欲興建的學生宿舍屢屢流標。示意圖。本報資料照片
由於先前碰上原物料上漲、缺工等因素，台大欲興建的學生宿舍屢屢流標。示意圖。本報資料照片

由於先前碰上原物料上漲、缺工等因素，國立台灣大學欲興建的學生宿舍屢屢流標，但台大表示，宿舍日前已完成決標，將於校本部辛亥路與基隆路交叉口處，興建3棟高12至13樓的學生宿舍，可再提供3750個床位，預計118年完工，粗估4人房每月租金為7000元。

台大前校長管中閔就曾提出宿舍興建規畫，但學務長朱士維表示，由於近年來碰上疫情缺工、原物料上漲等因素，導致台大宿舍標案多次流標，預算則從一開始的24億一路攀升，至今年9月底決標，金額已高達52億元。

朱士維指出，新宿舍預計座落於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁，屆時將興建3棟高12至13樓的學生宿舍。高度也考量到台大的「天際線」，屆時從椰林大道方向看總圖書館，不會有建物突出。

朱士維說，未來新宿舍研擬規畫成男女混舍，預計4人房單月租金為7000元，可為台大再增加3750個床位。但該棟宿舍收費較高，「老實說和在外租屋差不多」。屆時學生的接受度如何，確實有點擔心。

朱士維也說，台大校內宿舍再包含水源校區BOT宿舍，兩者總計約可提供1.2萬床，但粗估台大有住宿需求的學生仍高達1.6萬人。且台大現行已排除家住桃園以北的學生不提供宿舍，屆時新宿舍完工，有望讓所有大一新生不分縣市都可申請宿舍。

宿舍 台大 台灣大學

延伸閱讀

北市逾百件採購案發包不出去 議員：影響施政滿意度

觀光業缺工嚴重 全國餐旅服務競賽較技並媒合就業

即期進口蛋加工流標2次 農業部：業者憂追流向觀望中

台灣缺工又如何？ 調查：年輕人沒這4大價值不會來

相關新聞

台大再砸52億蓋3棟學生宿舍 預計可提供3750床

由於先前碰上原物料上漲、缺工等因素，國立台灣大學欲興建的學生宿舍屢屢流標，但台大表示，宿舍日前已完成決標，將於校本部辛亥...

高教鄉愿／教授整年未到校、打零分被指教學不力 為何大學解聘卻敗訴？

某頂大因一名理學院外籍助理教授師曾一整年未到校仍支領百萬薪資、博士生資格考「恣意」打零分，校方欲解聘該助理教授，而該師喊冤雖整年白天未到校，但仍持續研究、發表，不應因他未進入校園而認他曠職。該師向教育部提訴願遭駁回再提行政訴訟，台北高等行政法院判校方輸。 教育部統計，近2年公私立大專校院因「教學不力或不能勝任工作有具體事實」，而被學校解聘者僅有1人、不續聘5人，學者分析，台灣學術圈充滿鄉愿，會考量兩件事，要解聘一名教師很困難。高教圈顯然成為一個「只進不出」的職場生態圈，很不健康，也難產生正向循環。

慈濟助俄烏難民來台攻讀學位 烏克蘭學生感念：台灣讓我重燃希望

烏俄戰爭爆發後，波蘭奧坡（Opole）市收容眾多烏克蘭戰爭難民，慈濟基金會志工協助多場援助活動，也協助烏國學生就學，奧坡...

專業技術課程教材數位化 弘光科大師獲開放教育卓越獎

影音時代豐富的視覺感官才能吸引學生目光，弘光科技大學美髮造型設計系副教授呂佩芸開設磨課師（Moocs）「完美髮型設計」課...

研發教學累計逾1500分 大葉校發長獲發明家終身成就獎

2023國際傑出發明家的得獎名單揭曉，大葉大學電機工程學系特聘教授黃俊杰研發功能性薄膜與綠能技術，拿到19件專利、20件...

打開台大！台大開放總圖特藏資料室 帝國大學時期善本一次看

國立台灣大學學生會舉辦2023Open House NTUs 打開台大活動，打開平時不開放的空間讓學生參觀。昨日台大總圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。