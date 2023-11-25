台大再砸52億蓋3棟學生宿舍 預計可提供3750床

由於先前碰上原物料上漲、缺工等因素，國立台灣大學欲興建的學生宿舍屢屢流標，但台大表示，宿舍日前已完成決標，將於校本部辛亥路與基隆路交叉口處，興建3棟高12至13樓的學生宿舍，可再提供3750個床位，預計118年完工，粗估4人房每月租金為7000元。

台大前校長管中閔就曾提出宿舍興建規畫，但學務長朱士維表示，由於近年來碰上疫情缺工、原物料上漲等因素，導致台大宿舍標案多次流標，預算則從一開始的24億一路攀升，至今年9月底決標，金額已高達52億元。

朱士維指出，新宿舍預計座落於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁，屆時將興建3棟高12至13樓的學生宿舍。高度也考量到台大的「天際線」，屆時從椰林大道方向看總圖書館，不會有建物突出。

朱士維說，未來新宿舍研擬規畫成男女混舍，預計4人房單月租金為7000元，可為台大再增加3750個床位。但該棟宿舍收費較高，「老實說和在外租屋差不多」。屆時學生的接受度如何，確實有點擔心。

朱士維也說，台大校內宿舍再包含水源校區BOT宿舍，兩者總計約可提供1.2萬床，但粗估台大有住宿需求的學生仍高達1.6萬人。且台大現行已排除家住桃園以北的學生不提供宿舍，屆時新宿舍完工，有望讓所有大一新生不分縣市都可申請宿舍。