校園就是講堂 大葉與台灣永續行動獎「銅」在一起
大葉大學鏈結聯合國永續發展指標SDGs，建置五大校園講堂，學生不必身在教室，平常在校園就能接觸和學習，透過生活把永續發展理念帶給更多人；大葉大學SDGs校園講堂計畫參加2023第三屆TSAA台灣永續行動獎評比，榮獲SDG4「教育品質」銅級的榮耀。
大葉大學依循SDGs的17項指標為方針提出永續行動方案，將永續目標實體化，在校內建置五大校園講堂，分別是水資源循環利用系統、森林碳匯、日照樂活、潔淨能源（氫能車）、有機友善栽植，經由課程、講座、研討會、展覽、工作坊等各式活動，創造學生與專家學者和社區、產業人士共同學習永續與交流的機會。
校園講堂也是學生實踐與參與永續的平台，例如水資源管理、植樹造林、碳盤查森林碳匯等活動，學生可以在校園生活實際體驗永續行動的效果，並將這些經驗運用到日常生活，成為永續導覽員推廣永續知識。
學校藉由校園講堂的影響力廣泛宣傳永續理念，定期舉辦公開校園觀摩，邀請社區居民甚至跨縣市民眾參與，分享大葉大學永續領域的實踐和成果，促進社區共同發展，讓校園講堂成為高等教育推動永續發展的典範。
校務發長暨品保處長黃俊杰今天表示，全球環境日益惡化，永續課題更顯重要，大葉大學獲評為全國私校第一的綠色大學，努力善用教育影響力推動永續發展，能在2023第三屆TSAA台灣永續行動獎評比中榮獲SDG4「教育品質」銅級，是肯定大葉大學深耕永續發展、實踐永續行動。
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