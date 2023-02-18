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郭位新書《高等教育的心盲》　籲當局鬆開箝制教育的手

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
香港城市大學校長郭位（中）下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會，並與前教育部長曾志朗（左）對談。主持人聯經出版社發行人林載爵（右）。記者曾吉松／攝影
香港城市大學校長郭位（中）下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會，並與前教育部長曾志朗（左）對談。主持人聯經出版社發行人林載爵（右）。記者曾吉松／攝影

香港城市大學校長郭位出版新書《高等教育的心盲：台灣、香港、大陸與全球大學的困境和危機》，擇於今（2/18）舉行新書發表會，並與前教育部長曾志朗對談。郭位新書直指兩岸三地高等教育共同弊病在於外行人制定教育政策、政治和學術結合，導致大學難以自主，並重申「政教分離」的重要，呼籲有良心的執政者應放開箝制教育的手。

香港城市大學校長新書《高等教育的心盲》本月16日上市，中文版委由聯經出版社發行，發行人林載爵表示，該書全文約28萬字，梳理兩岸三地高教並放入西方高教架構中討論，也肯認大學需有三根樑柱支持，在於政教分離、大學自主與學術自由。

林載爵表示，郭位於新書中提到，兩岸三地的大學有著共同弊病，在於外行人制定教育政策、政治和學術結合，導致大學無法落實自治。對此，新書也重申政教分離的重要性，政治不只是國會、政府也包括街頭政治，近年為台灣、香港製造問題。也以此反問郭位，政治涉足學界的問題有沒有辦法解決？

郭位談到，古代中國的傳統說好聽是學而優則仕，說直白就是當皇上的走狗，讀書人當官是中國傳統，且有風骨的讀書人很少，以至於當政者多能指使讀書人，才讓政治和教育掛鉤。

郭位認為，政教分離的問題短時間內不可能處理，首先需要有良心的執政者放開箝制教育的手，再者，讀書人也不應一昧逢迎官場、低頭哈腰，讀書人也要具備風骨，兩者一同努力，才能讓教育和政治脫鉤。

台大前校長管中閔預計於三月中旬發表新書，今也蒞臨會場。林載爵特別提到管中閔，管感觸良多表示，大學如何落實政教分離和執政者有關，法規上須先有規範，確保政治力不會隨意涉入，執政者的自我克制亦十分重要，大學也要有底氣拒絕干涉，兩者互相，做好彼此份內的事。

郭位也談到近日港、台、大陸高教互動因政治壓力遭到重大挫折，他舉當年老羅斯福返還庚子賠款、創設清華學堂為例，陪款讓中國學生赴美留學，鼓勵雙邊溝通，當年事態艱難美、中仍願意推行雙邊交流，如今也應鼓勵兩岸三地大學生互訪。

前教育部長曾志朗則指出，過去學者兩岸三地跑透，學生和教師間既競爭也合作，近年已看不到，只能以「痛心」兩字形容。台灣學生想赴港，但因為氣氛不對去不了；大陸學生也受限政治因素無法訪台，也在在彰顯政教分離的重要，呼籲兩岸三地領導人應一起行動，而非關起門來各自為政。

香港城市大學校長郭位（右）下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會，並與前教育部長曾志朗（中）對談，前台大校長管中閔（左）會中對「政學分離」提出意見，感觸良多。記者曾吉松／攝影
香港城市大學校長郭位（右）下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會，並與前教育部長曾志朗（中）對談，前台大校長管中閔（左）會中對「政學分離」提出意見，感觸良多。記者曾吉松／攝影
香港城市大學校長郭位下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會。記者曾吉松／攝影
香港城市大學校長郭位下午舉行「高等教育的心盲」新書發表會。記者曾吉松／攝影

郭位 香港城市大學 高教

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