北商大前校長張瑞雄再戰高教圈 文大校長遴選周五出爐

文化大學7月正式公告徵求第九任校長候選人，日前正啟動校內遴選作業。根據文化大學校長遴選辦法，候選人產生方式，可由校董事推選或由校內教師連署推薦，亦可開放有意願者自行申請。經資格篩選後共4人進入第一階段，後由遴選委員再選出兩人進入第二階段，分別為今年4月剛卸任的北商大前校長張瑞雄、文大研發長王子奇，本周五將報至董事會做圈選。

老字號私校文化大學受到少子化衝擊影響，今年分發入學招生結果缺額全台最多，近期也讓校內掀起招生改革聲浪。由於文大董事會爭議，由代理校長執掌校務多時，近期補足兩席董事席次後，隨即展開正式校長遴選。

根據文大校長遴選辦法，候選人可由校董事推選或由校內教師連署推薦，亦可開放有意願者自行申請。共4人經資格審核後進入第一階段，分別為王子奇、文大教務長方元沂、張瑞雄和政大前創新國際學院院長劉復國。

然而根據文大遴選辦法，校長候選人僅需對遴選委員說明治校理念報告並接受詢答。後經遴選委員會投票，最終選出張瑞雄、王子奇將提報至董事會圈選，預計周五產生新校長。張瑞雄證實，確實正投入文大校長遴選。

記者詢問教職員工，多表示知道校長正在遴選但不清楚運作細節和人選。一名教職員表示，高層對校長遴選一事素來很低調，候選人僅向遴選委員說明治校理念和政見，並未向教職員工生公開，也不知道遴選委員名單，「董事會除了徐興慶、張海燕外，其他和師生都沒有太多互動，甚至可稱為脫節。」

文大大眾傳播學系系主任王翔郁表示，遴選委員學術代表席次由校內13個學院先個別投票，選出人選後提報至學校再讓董事會圈選，但教師對校長遴選的參與僅到此為止，之後就沒有下文，雖設有遴選辦法，但最後誰被董事會圈選成為遴選委員，大概九成的教職員工都不清楚，通常只是員工間邊彼此耳聞。

王翔郁說，事前確實知道候選人身份，原因是和候選人有私交；若無私交，基本上教職員工確實不容易和候選人接觸。

由於學年更替，近期不少私立大學，以及成大、台大等都在遴選新任校長，王翔郁說，公立大學如台大，遴選委員席次多設有學生代表，並會找安排時間由候選人對外說明治校理念和政見，但私立大學多不見得有，以長遠治校來看，不是一種健康的方式。