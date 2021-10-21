影／台灣斑龜愛吃肯練習 碩士生證實牠數感僅次人類

台灣師範大學生命科學系今天舉行記者會發表研究成果，當盒子中同時擺放貼有8個紅色方塊，和貼有3個紅色方塊的板子，台灣斑龜能選出有8個方塊的板子，表現最好時可分辨9和10，數感除創目前全球爬蟲類最高紀錄，且僅次人類。

此研究成果已刊登於國際期刊「動物學前沿」，發起這項研究的台師大生科系碩士林鳳君受訪表示，她從小就養烏龜，覺得烏龜是世界上最可愛的生物，碩士論文一開始就想以龜為主題。她當時也不知道台灣斑龜會算數，不過牠們食量極大，適合成為受訓練和實驗對象。

林鳳君說，當烏龜選出方塊數量較多的板子，她就給予食物當作獎勵。她以5隻約4歲的台灣斑龜為研究對象，一連25天與烏龜相處在一起，不斷讓烏龜在水中解答數學題，「好險牠們愛吃，不然早就不甩人類了」，最後烏龜答對的次數達統計上顯著，讓她終於完成研究、取得碩士學位。

林鳳君的指導教授、台師大生科系教授林思民表示，推估烏龜從頭到尾都沒有「算」數，而是用「推估」的方式選出方塊數量較多的板子，比如從板子的密度找出正解。