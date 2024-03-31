學雜費補助上路／教團：地方型公立大學得靈活求生

不僅大學申請入學，今年從繁星推薦時就發現，部分地方型公立大學缺額比去年多。根據甄選會統計，東華大學繁星推薦去年缺額僅五個，今年增為卅六個，嘉義大學去年缺額十八個，今年缺額廿一個；宜蘭大學去年三個，今年增為十八個。

教團預估，教育部學雜費補助上路後，經濟因素不再左右學生選擇，確實可能傾向優先選擇都會區且有口碑的私立大學，地方型公校勢必得加強辦學。

東吳大學指出，今年從繁星推薦階段就發現，私立大學部分學校缺額雖然多，但整體而言差異性不大，反觀公立大學缺額差異和往年比較，主要多落在地區型、非都會區的公立大學。

全教總高中職主委林金財表示，學費一直是學生、家長選校的重要因素之一，政府補貼減輕學生負擔，對前端私校一定較有利，且地方型公立大學難比照私校提出大量獎學金誘因，過去享有低學費優勢的地方型公校，在學雜費補助下已被弱化。地方型公校一定要加強辦學，提升競讀研究所或學生就業市場競爭力。

暨南大學校長武東星則認為，過去公校科系都比較本位思考，科系招生人數都想一樣多，但近年明顯看到，如電機、資工系報名者眾，較無市場對應的科系報名人數則相對少。地方型公立大學招生多少還是要呼應產業需求，有些科系可多多益善，有些科系名額也能適時調動，否則一成不變，難以應對招生趨勢。