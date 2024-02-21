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香港中文大學3月來台招生 提供課程諮詢、即席面試

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
香港中文大學預計3月3日於台北市舉辦招生講座。示意圖，本報資料照片
香港中文大學預計3月3日於台北市舉辦招生講座。示意圖，本報資料照片

113升大學學測已於一月中旬落幕，將於下周、2月27日公告成績，香港中文大學預計3月3日於台北市舉辦招生講座，並可於現場提供課程諮詢，即席面試等活動。

近年不少兩岸三地大學來台招生，香港中文大學創立於1963年，設有文學、商學、教育、工程、法律、醫學、理學、社會科學8個學院，可提供學生逾70項主修選擇。中大也是香港唯一擁有諾貝爾得獎者任教的大學，在《QS》2024年世界大學排名中列第47位，亞洲大學排名第10位。

中大指出，現有逾3萬名學生，其中約5千人來自50多個不同國家或地區。3月3日上午將於台北喜來登大飯店舉行招生講座，並於現場提供

學院介紹、課程咨詢以及即場面試等。同日下午，則會由入學處講授中、英文面試技巧 (Interview Skills Workshop)，讓學生更容易準備大學面試。

據了解，中大近年致力於招募台灣頂尖學生，不少北市高中多已收到相關訊息。屆時對海外留學有興趣的學生，可憑學測成績上網報名。

學測 面試 香港

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