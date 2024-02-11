教師：未採計考科 改由學習歷程檢視

一一三學年大學申請入學有二七○個校系僅採計一科，其中又以僅參採國文的校系高達一四二個最多。台、成、清、交等頂大電資、資工系，只剩下清大資工（電子資訊組、資訊工程組）、陽明交大（甲乙組）參採國文；台大資工、成大資工等均不參採。高中教師提醒考生，單由學測採計科目會誤以為大學愈來愈不重視部分科目，但其實是調降採計考科改由學習歷程檔案的修課紀錄檢視重視科目。

中原大學教務長皮世朋分析，有些校系可能考量與他校相關校系的競爭關係，可能也會在參採科目上做一些調整。他舉例，有些理工科系會採國文，希望能將自身校系的分數往上拉。也有一種分析角度是，當大學校系一定要採計一科時，這時候國文科又會被用上，可降低招生門檻。

國立虎尾科技大學通識中心專任教授王文仁表示，這兩年大學申請入學有一個很特別的現象，不採計國、英兩科的科系開始增多，但是只採一科國文或英文成績的科系也在增多。由此可以看出，因應少子化與招生的考量，部分科系參採的科目正在減少。而其中，又以僅參採「國文」一科的校系最多，「國文」科的重要性不容小覷。

王文仁說，僅參採「國文」一科的校系，基本上都是較後段的學校。

比較一一二學年與一一三學年學測採計科目變化，桃園市立大園國際高中教務主任陳逸年表示，數學Ａ、Ｂ一直是高中分組重點科目，但數學在學測採計有漸漸弱化的趨勢，數學Ａ還是自然組重要科目，但在部分學群數學Ａ、Ｂ好像都不是重點科目；自然仍是二、三類組須重視科目，生物資源採計校系數增加至九成四以上，建築設計與遊憩運動學群變得愈來愈少；社會是一類組重要科目，但在大眾傳播學群下降比率很高，有改看數學B的趨勢，另財經學群有調降英文、數學B，改看社會的趨勢。

不過，陳逸年提醒考生仍要注意解讀失真，他說，單由學測採計科目會誤以為大學愈來愈不重視部分科目，但其實是調降採計考科改由學習歷程檔案的修課紀錄檢視重視科目，所以學生不能僅由考科決定只讀哪幾科，而且現在學習不只是為考試而讀，對人生有幫助的能力常在考試以外的地方更有收穫。