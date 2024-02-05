大考中心公布國寫評分原則 縫隙的聯想拿高分要這麼寫

113年大學學測國語文寫作能力測驗閱卷到明日，大考中心今公布評分原則。國寫科問卷召集人陳昌明表示，第1大題的知性題呼應學生生活經驗，第1小題透過文本就能找到精確答案，第2小題應完整表達對標籤現象的看法。「縫隙的聯想」須具體書寫對生命中縫隙的體悟，文章寫得好、結構嚴謹、情感表達深刻分數就會高。

大考中心今日召開記者會公布113年學測國寫、英文非選擇題的評分原則，大考中心主任張新仁表示，本次總共動員1054位教授閱卷，目前已經完成的手寫題包括國綜、數學A、數學B和自然所有科目，其他科目正在努力中。

國寫科問卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明曾經擔任成大文學院院長、台文系系主任，他指出，本次參與閱卷的委員都是各大學中文系、國文系、語文教育系或相關領域的老師，共有155位，從2月1日開始閱卷、2月6日結束。

今年國寫分為兩大題，第1大題的知性題要求考生根據兩段文章內容，說明「標籤」概念使用在人身上的正面與負面作用，陳昌明表示，第1小題是測驗學生的閱讀能力與擷取信息的能力，透過文本就能找到精確答案。

第1小題要拿到3到4分需敘述完整、表達清晰，如果正負面作用的敘述欠周延僅能得2分，只能略涉題旨者僅1分。第2小題要求考生透過生活中貼標籤與被貼標籤的例子，來說明標籤現象的看法，想拿到19到21分的考生必須以適切事例完整表達對標籤現象的看法，且論點明確、詮釋深入、結構嚴謹、文辭暢達。

陳昌明表示，經過幾天的閱卷，發現考生對知性題跟情意題會有不同的表達跟理解的方式。其中，第一大題與學生生活經驗呼應，反映素養命題的優點，學生很難「背一個東西，進考場就把它寫下來」，透過生活經驗書寫就可以寫得很好。例如有學生提及大人看到小孩染頭髮、刺青就覺得是壞小孩，有原住民學生寫常常被貼會唱歌、會跑步、愛喝酒的標籤，有女學生被家長要求不要聽饒舌或重金屬音樂，都是學生透過個別生活議題思考生命處境。